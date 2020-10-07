https://ria.ru/20201007/bespilotnik-1578615565.html

Над Степанакертом сбили ударный беспилотник

В небе над Степанакертом заметили группу ударных беспилотников, один из них уничтожили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:54

2020-10-07T13:54

2020-10-07T15:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 7 окт — РИА Новости.</strong> В небе над <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакертом</a> заметили группу ударных беспилотников, один из них уничтожили, передает корреспондент РИА Новости.Из-за облачности дронам удалось опуститься достаточно низко над столицей непризнанной НКР — их можно было рассмотреть с земли. В городе включили сирену воздушной тревоги.Силы ПВО обстреляли беспилотники, один из них упал в горах за пределами Степанакерта и задымил. Остальным удалось сбросить на город бомбы, ущерб от них уточняется.Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация в регионе усугубляется тем, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников организации рассматривается другими членами как нападение на все государства.На прошлой неделе главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.

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нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-07T13:54 true PT1M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире