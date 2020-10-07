ПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетболаПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетбола
МОСКВА, 7 окт — РИА новости. ПСБ открыл в Туле первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает пресс-служба банка.
Открытие центра, который построен банком в рамках реализации первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", даст возможность проводить в Туле национальные международные соревнования.
Открытие центра, который построен банком в рамках реализации первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", даст возможность проводить в Туле национальные международные соревнования.
"Сегодня мы дали официальный старт массовому развитию уличного баскетбола среди жителей нашей страны на самом высоком уровне. Теперь все желающие смогут прийти в новый центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно – он открыт и для спортсменов, и для тех, кто горит желанием освоить этот вид спорта. Проект "ПСБ – Детям" дает возможность не просто укрепить здоровье или провести с пользой свободное время, а заняться уличным баскетболом профессионально. Для нас как инвесторов в социальную жизнь страны и для города и всей Тульской области сегодня действительно большой праздник. Мы видим горящие глаза юных спортсменов, которые уже ждут, когда можно будет сыграть и забить первый мяч в корзину. Наш проект нацелен, прежде всего, на детей, на молодежь и на укрепление их здоровья. Хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта", – сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетболаПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетбола
ПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
По словам президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, у массы ребятишек появилась отличная возможность приходить в центр, играть в баскетбол и в целом проводить свое время вместе со спортом.
"Мы продолжаем строить инфраструктурные объекты и надеемся, что число компаний, участвующих в строительстве, будет увеличиваться. Ведь новые площадки и арены просто необходимы для развития любого вида спорта", — отметил Кириленко.
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетболаПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетбола
ПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
Пресс-служба банка напоминает, что в этом году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач – строительство региональных центров уличного баскетбола.
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