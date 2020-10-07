https://ria.ru/20201007/basketbol-1578696227.html

ПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА

ПСБ открыл в Туле первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает пресс-служба банка. Открытие... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:37

2020-10-07T18:37

2020-10-07T18:37

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА новости. </strong>ПСБ открыл в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a> первый в России Центр уличного баскетбола по стандартам международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает пресс-служба банка. <br>Открытие центра, который построен банком в рамках реализации первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", даст возможность проводить в Туле национальные международные соревнования."Сегодня мы дали официальный старт массовому развитию уличного баскетбола среди жителей нашей страны на самом высоком уровне. Теперь все желающие смогут прийти в новый центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно – он открыт и для спортсменов, и для тех, кто горит желанием освоить этот вид спорта. Проект "ПСБ – Детям" дает возможность не просто укрепить здоровье или провести с пользой свободное время, а заняться уличным баскетболом профессионально. Для нас как инвесторов в социальную жизнь страны и для города и всей <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> сегодня действительно большой праздник. Мы видим горящие глаза юных спортсменов, которые уже ждут, когда можно будет сыграть и забить первый мяч в корзину. Наш проект нацелен, прежде всего, на детей, на молодежь и на укрепление их здоровья. Хочу поблагодарить губернатора Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Дюмина</a> и президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Баскетбола <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kirilenko1/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Кириленко</a> за вовлеченность и содействие в реализации проекта", – сказал директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.По словам президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, у массы ребятишек появилась отличная возможность приходить в центр, играть в баскетбол и в целом проводить свое время вместе со спортом."Мы продолжаем строить инфраструктурные объекты и надеемся, что число компаний, участвующих в строительстве, будет увеличиваться. Ведь новые площадки и арены просто необходимы для развития любого вида спорта", — отметил Кириленко.Пресс-служба банка напоминает, что в этом году ПСБ и <a href="http://ria.ru/organization_RFB/" target="_blank" data-auto="true">РФБ</a> заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач – строительство региональных центров уличного баскетбола.

https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578066196.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика