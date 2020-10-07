https://ria.ru/20201007/azerbaydzhan-1578549215.html
Азербайджан заявил об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения
Минобороны Азербайджана заявило об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:18
2020-10-07T08:18
2020-10-07T08:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 7 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."В ночь на 7 октября по всей линии фронта продолжались бои. Наши войска в различных направлениях фронта провели боевые операции с целью закрепления достигнутого в минувшие дни успеха. Были зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. В результате артиллерийских ударов, нанесенных в течение вчерашнего дня противнику, в районе обороны 5-го полка из строя был выведен командно-наблюдательный пункт. Имеется много погибших и раненых", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Уточняется, что артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 пушки противника.Согласно полученной информации, "из-за нехватки продовольствия у 1-го полка противника возникают серьезные проблемы с обеспечением продовольствием личного состава", заявили в оборонном ведомстве <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."В результате этого личный состав вражеских подразделений самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях также есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у вражеских подразделений взаимодействия в области обороны в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть погибшие и раненые", - утверждает ведомство.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578371358.html
https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html
4
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана
заявило об ожесточенных боях по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
.
"В ночь на 7 октября по всей линии фронта продолжались бои. Наши войска в различных направлениях фронта провели боевые операции с целью закрепления достигнутого в минувшие дни успеха. Были зафиксированы взаимные артиллерийские обстрелы. В результате артиллерийских ударов, нанесенных в течение вчерашнего дня противнику, в районе обороны 5-го полка из строя был выведен командно-наблюдательный пункт. Имеется много погибших и раненых", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 пушки противника.
Согласно полученной информации, "из-за нехватки продовольствия у 1-го полка противника возникают серьезные проблемы с обеспечением продовольствием личного состава", заявили в оборонном ведомстве Азербайджана
.
"В результате этого личный состав вражеских подразделений самовольно покидает боевые позиции. В других подразделениях также есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у вражеских подразделений взаимодействия в области обороны в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть погибшие и раненые", - утверждает ведомство.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.