https://ria.ru/20201007/aliev-1578680628.html

Алиев обвинил Армению в интернационализации конфликта в Карабахе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев утверждает, что Ереван пытается "интернационализировать" карабахский конфликт, втянув туда ОДКБ и европейские страны, по... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:33

2020-10-07T17:33

2020-10-07T19:46

обсе

одкб

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Азербайджанский президент <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> утверждает, что Ереван пытается "интернационализировать" карабахский конфликт, втянув туда <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kolle" target="_blank">ОДКБ</a> и европейские страны, по словам главы республики, конфликт не должен выходить за пределы Азербайджана и Армении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, одкб, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире