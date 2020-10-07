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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/aliev-1578656922.html
Алиев оценил позицию России по Нагорному Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция России по Карабаху не вызывает вопросов и претензий, она ответственна. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:28
2020-10-07T16:39
обсе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> заявил, что позиция России по Карабаху не вызывает вопросов и претензий, она ответственна.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Если Алиев одобряет, значит позиция РФ - неправильная.
17
А какой должна быть позиция России?
17
5
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев оценил позицию России по Нагорному Карабаху

16:28 07.10.2020 (обновлено: 16:39 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция России по Карабаху не вызывает вопросов и претензий, она ответственна.

"Что касается российского посредничества, то у нас нет никаких претензий и вопросов. Позиция России очень ответственна. Россия имеет отношения и с Баку, и с Ереваном, играет важную роль в этой тройке сопредседателей", - сказал Алиев в интервью CNN-Turk.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕРоссияНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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