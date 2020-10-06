https://ria.ru/20201006/zagraznenie-1578490266.html

В Кремле ждут прояснения ситуации с загрязнением на Камчатке

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:04

2020-10-06T18:04

2020-10-06T18:04

загрязнение воды на камчатке

дмитрий песков

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность."Ему (президенту – ред.) докладывают о тех результатах анализов, которые брались там, в океане, в прибрежной полосе, это то, о чем говорил и министр, и там в регионе говорили тоже, на Камчатке. Ситуация действительно волнует, вы знаете, что экология – это один из приоритетов. Есть четкая установка, выяснить, что там произошло. Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится. Ну, очевидно, что требуется несколько дней для того, чтобы заборы проб воды и так далее взять, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - отметил Песков.Он добавил, что для выяснения причин инцидента задействовано достаточно ресурсов и нужно дождаться, когда появится выверенная информация.

https://ria.ru/20201006/zagryaznenie-1578449373.html

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, дмитрий песков, камчатский край, происшествия