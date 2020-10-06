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https://ria.ru/20201006/witcher-1578297426.html
Стало известно, каким будет Генри Кавилл во втором сезоне "Ведьмака"
В твиттере Netflix выложены фотографии Генри Кавилла из второго сезона "Ведьмака". Из них понятно, что главный герой (Геральт) обзавелся новыми доспехами. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T00:26
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культура
генри кавилл
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. В твиттере Netflix <a href="https://twitter.com/NetflixUK/status/1313109296545226770?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313109296545226770%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2020%2F10%2Fthe-witcher-netflix-first-look-henry-cavill-geralt-of-rivia-season-2-1234591278%2F" target="_blank">выложены</a> фотографии Генри Кавилла из второго сезона "Ведьмака". Из них понятно, что главный герой (Геральт) обзавелся новыми доспехами. "Новое оружие, тот же ведьмак", — говорится в комментарии к посту.Съемки проекта были приостановлены в Великобритании в марте из-за коронавируса и возобновились в конце августа. "Убедившись, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое ему известно, в дом, где прошло его детство. Пока короли, люди и демоны борются за власть за его стенами, он должен защитить девушку от таинственной силы, которая есть у нее внутри", — говорится в описании второго сезона.
https://ria.ru/20200926/witcher-1577771806.html
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генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Стало известно, каким будет Генри Кавилл во втором сезоне "Ведьмака"

00:26 06.10.2020 (обновлено: 00:35 06.10.2020)
 
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В твиттере Netflix выложены фотографии Генри Кавилла из второго сезона "Ведьмака". Из них понятно, что главный герой (Геральт) обзавелся новыми доспехами.
"Новое оружие, тот же ведьмак", — говорится в комментарии к посту.
Съемки проекта были приостановлены в Великобритании в марте из-за коронавируса и возобновились в конце августа.
"Убедившись, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое ему известно, в дом, где прошло его детство. Пока короли, люди и демоны борются за власть за его стенами, он должен защитить девушку от таинственной силы, которая есть у нее внутри", — говорится в описании второго сезона.
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflix
 
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