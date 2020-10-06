https://ria.ru/20201006/witcher-1578297426.html

Стало известно, каким будет Генри Кавилл во втором сезоне "Ведьмака"

В твиттере Netflix выложены фотографии Генри Кавилла из второго сезона "Ведьмака". Из них понятно, что главный герой (Геральт) обзавелся новыми доспехами. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T00:26

2020-10-06T00:26

2020-10-06T00:35

культура

генри кавилл

кино и сериалы

новости культуры

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155710/74/1557107430_0:56:2048:1208_1400x0_80_0_0_7c8375eefd8ea44ede071f4220ffd3ac.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. В твиттере Netflix <a href="https://twitter.com/NetflixUK/status/1313109296545226770?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313109296545226770%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2020%2F10%2Fthe-witcher-netflix-first-look-henry-cavill-geralt-of-rivia-season-2-1234591278%2F" target="_blank">выложены</a> фотографии Генри Кавилла из второго сезона "Ведьмака". Из них понятно, что главный герой (Геральт) обзавелся новыми доспехами. "Новое оружие, тот же ведьмак", — говорится в комментарии к посту.Съемки проекта были приостановлены в Великобритании в марте из-за коронавируса и возобновились в конце августа. "Убедившись, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое ему известно, в дом, где прошло его детство. Пока короли, люди и демоны борются за власть за его стенами, он должен защитить девушку от таинственной силы, которая есть у нее внутри", — говорится в описании второго сезона.

https://ria.ru/20200926/witcher-1577771806.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры, netflix