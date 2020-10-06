https://ria.ru/20201006/vzyatka-1578397318.html

В Подмосковье борцов с коррупцией заподозрили во взятке

Уголовное дело о взятке в 6 миллионов рублей возбудили против трех борцов с коррупцией из полиции Подмосковья, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:19

2020-10-06T12:19

2020-10-06T12:26

ольга врадий

москва

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о взятке в 6 миллионов рублей возбудили против трех борцов с коррупцией из полиции Подмосковья, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по региону <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.По данным следствия, подозреваемые через посредника получили от бизнесмена двумя частями в общей сумме 6 миллионов рублей за возврат техники и окончание проверки. Коммерсанта уличили в незаконном предпринимательстве на земельном участке в <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a>.Сейчас один из подозреваемых задержан, с остальными "проводятся следственные действия". Уголовное дело завели по материалам УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Подмосковью.Полиция Подмосковья начала по этому факту служебную проверку, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Petrova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Петрова</a>. По ее результатам офицеров уволят, а их непосредственных руководителей накажут.

https://ria.ru/20201002/vzyatka-1578088032.html

2

москва

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, москва, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия