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В ЦИК прокомментировали идею о снижении возраста для участия в выборах
Ситуация с правом участия в выборах с 16 лет характерна для некоторых латиноамериканских стран, в России полный объём прав граждан приобретает с 18 лет,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:50
2020-10-06T19:50
россия
майя гришина
владимир путин
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с правом участия в выборах с 16 лет характерна для некоторых латиноамериканских стран, в России полный объём прав граждан приобретает с 18 лет, прокомментировала секретарь ЦИК России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a> инициативу ЛДПР о снижении возраста для участия в выборах.Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> во вторник предложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Он аргументировал это тем, что "сейчас молодежь другая", "в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может"
https://ria.ru/20201006/gosduma-1578483185.html
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россия, майя гришина, владимир путин, владимир жириновский, политика

В ЦИК прокомментировали идею о снижении возраста для участия в выборах

19:50 06.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре
Девушка досрочно голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке №2010 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация с правом участия в выборах с 16 лет характерна для некоторых латиноамериканских стран, в России полный объём прав граждан приобретает с 18 лет, прокомментировала секретарь ЦИК России Майя Гришина инициативу ЛДПР о снижении возраста для участия в выборах.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Он аргументировал это тем, что "сейчас молодежь другая", "в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может"
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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"Что касается снижение возраста избирателя, то эта ситуация характерна для латиноамериканских стран, где встречается 16-летний возраст для участия в выборах. С точки зрения нашей конституции у нас полный объем прав гражданина наступает, когда он достигает 18 лет",- сказала Гришина РИА Новости.

 
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РоссияМайя ГришинаВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
 
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