https://ria.ru/20201006/vybory-1578512386.html
В ЦИК прокомментировали идею о снижении возраста для участия в выборах
Ситуация с правом участия в выборах с 16 лет характерна для некоторых латиноамериканских стран, в России полный объём прав граждан приобретает с 18 лет,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:50
2020-10-06T19:50
2020-10-06T19:50
россия
майя гришина
владимир путин
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с правом участия в выборах с 16 лет характерна для некоторых латиноамериканских стран, в России полный объём прав граждан приобретает с 18 лет, прокомментировала секретарь ЦИК России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Grishina/" target="_blank" data-auto="true">Майя Гришина</a> инициативу ЛДПР о снижении возраста для участия в выборах.Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> во вторник предложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Он аргументировал это тем, что "сейчас молодежь другая", "в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может"
https://ria.ru/20201006/gosduma-1578483185.html
2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майя гришина, владимир путин, владимир жириновский, политика