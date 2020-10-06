Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/vybory-1578477259.html
Жириновский заявил, что сентябрь неудобен для выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сентябрь неудобен в качестве выборов, также следует определиться с... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:22
2020-10-06T17:22
россия
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1400x0_80_0_0_e3d27209b8592b72b3c966efb0f90182.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> заявил, что сентябрь неудобен в качестве выборов, также следует определиться с днем тишины при многодневном голосовании, цитаты политика приведены в релизе пресс-службы партии."Многодневное голосование в условиях пандемии - это удобно и правильно. Но давайте тогда определимся, когда у нас последний день агитации. Потому что сейчас в регионах все на свое усмотрение действуют, полная неразбериха", - сказал Жириновский.Кроме того, политик недоволен проведением выборов в сентябре.
https://ria.ru/20201006/vybory-1578469484.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_3268d4c360d631a2ff9fb097f3cc3041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, политика

Жириновский заявил, что сентябрь неудобен для выборов

17:22 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сентябрь неудобен в качестве выборов, также следует определиться с днем тишины при многодневном голосовании, цитаты политика приведены в релизе пресс-службы партии.
"Многодневное голосование в условиях пандемии - это удобно и правильно. Но давайте тогда определимся, когда у нас последний день агитации. Потому что сейчас в регионах все на свое усмотрение действуют, полная неразбериха", - сказал Жириновский.
Кроме того, политик недоволен проведением выборов в сентябре.
"Нам навязали голосование в сентябре. Это неудобно. Сентябрь должен быть месяцем для отпусков. Ведь на юге в это время ещё +30, а на севере уже где-то минус. А у нас сотни тысяч чиновников, членов их семей, бюджетников – все вынуждены работать всё лето. Лучший день для голосования – последний понедельник апреля", - добавил Жириновский.
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 16:51
Путин оценил возможность переноса сроков выборов в России
 
Обсудить2
РоссияЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния