https://ria.ru/20201006/vybory-1578477259.html

Жириновский заявил, что сентябрь неудобен для выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сентябрь неудобен в качестве выборов, также следует определиться с... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:22

2020-10-06T17:22

2020-10-06T17:22

россия

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1400x0_80_0_0_e3d27209b8592b72b3c966efb0f90182.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> заявил, что сентябрь неудобен в качестве выборов, также следует определиться с днем тишины при многодневном голосовании, цитаты политика приведены в релизе пресс-службы партии."Многодневное голосование в условиях пандемии - это удобно и правильно. Но давайте тогда определимся, когда у нас последний день агитации. Потому что сейчас в регионах все на свое усмотрение действуют, полная неразбериха", - сказал Жириновский.Кроме того, политик недоволен проведением выборов в сентябре.

https://ria.ru/20201006/vybory-1578469484.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, политика