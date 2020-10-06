https://ria.ru/20201006/vulkanizm-1578348359.html

Ученый рассказал, мог ли вулканизм привести к загрязнению вод на Камчатке

Сейсмическая и вулканическая активность вряд ли могли стать причиной загрязнения прибрежных вод Камчатки, пишет в своей статье, опубликованной на сайте... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:33

2020-10-06T08:33

2020-10-06T08:33

земля - риа наука

российская академия наук

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Сейсмическая и вулканическая активность вряд ли могли стать причиной загрязнения прибрежных вод Камчатки, пишет в своей статье, опубликованной на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, директор учреждения Данила Чебров.Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.В статье он поясняет, что в мировой практике нет примеров массовых отравлений после землетрясений, отмечая, что сами по себе сейсмические явления не приводят к выбросам в атмосферу (или в гидросферу) каких-либо веществ.Автор также исключает версию, что причиной загрязнения мог стать подводный вулканизм.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/ekologiya-1578345067.html

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля - риа наука, российская академия наук, камчатский край