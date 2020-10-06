Ученый рассказал, мог ли вулканизм привести к загрязнению вод на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Сейсмическая и вулканическая активность вряд ли могли стать причиной загрязнения прибрежных вод Камчатки, пишет в своей статье, опубликованной на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, директор учреждения Данила Чебров.
Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
"Сценарий геодинамического явления представляется крайне маловероятным. Заметных землетрясений в последнее время не происходило, подводных вулканов в Авачинском заливе нет, новые точно не образовывались, незаметные извержения планетарного масштаба не происходили, газогидраты не выбрасывались. Оставшуюся незначительную, но все же отличную от нуля вероятность оставим на то, что наши знания не абсолютны, Земля не любит окончательных заключений, зато любит подкидывать нам сюрпризы", - пишет Чебров.
В статье он поясняет, что в мировой практике нет примеров массовых отравлений после землетрясений, отмечая, что сами по себе сейсмические явления не приводят к выбросам в атмосферу (или в гидросферу) каких-либо веществ.
"В нашем же случае все вообще просто. За последнее время сейсмичность Камчатки не демонстрирует выдающихся показателей. И в Авачинском заливе также не происходило чего-то заметного, только слабые события… Таким образом, влияние сейсмичности на выбросы вредных веществ можно полностью исключить", - говорится в статье.
Автор также исключает версию, что причиной загрязнения мог стать подводный вулканизм.
"На траверсе Авачинского залива, да и вообще Камчатского полуострова нет известных подводных вулканов", - пишет глава службы.