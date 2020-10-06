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Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:55
2020-10-06T17:07
россия
владимир путин
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.Путин во вторник встретился с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html
Жирик был клоуном им и останется. Иногда выдает фразы которуе на уме у народа и только. Может тогда и порог президентсва уменьшишь? С 35 лет до 16? И пусть условный школьник с ютуба самый популярный руководит страной и армией. Молодежь живет эмоциями а не фактами и размушлениями. И обычно хочет все и сразу, не думая как это сделать и возможно ли вообще. Засиделся давно как и Зюганов. Лучше сделайте партию "молодости " где люди будут до 35 лет и обязательное присутствие в думе этйо партии. Что бы мнение молодежи слушать. А не этот цирк с 16 летними голосующими...
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И получим настоящих революционеров со своей собственной партией отрицания всего и всех.
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россия
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россия, владимир путин, владимир жириновский, политика

Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах

16:55 06.10.2020 (обновлено: 17:07 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.
Путин во вторник встретился с лидерами думских фракций.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: "Вот тут галочку поставьте". Она и ставит. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может", - привела РИА Новости цитату Жириновского пресс-служба партии.

 
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РоссияВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
 
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