https://ria.ru/20201006/vozrast-1578470313.html
Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:55
2020-10-06T16:55
2020-10-06T17:07
россия
владимир путин
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.Путин во вторник встретился с лидерами думских фракций.
https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html
Иван Широн
Жирик был клоуном им и останется. Иногда выдает фразы которуе на уме у народа и только. Может тогда и порог президентсва уменьшишь? С 35 лет до 16? И пусть условный школьник с ютуба самый популярный руководит страной и армией. Молодежь живет эмоциями а не фактами и размушлениями. И обычно хочет все и сразу, не думая как это сделать и возможно ли вообще. Засиделся давно как и Зюганов. Лучше сделайте партию "молодости " где люди будут до 35 лет и обязательное присутствие в думе этйо партии. Что бы мнение молодежи слушать. А не этот цирк с 16 летними голосующими...
15
Natalia Bikowa
И получим настоящих революционеров со своей собственной партией отрицания всего и всех.
13
5
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, владимир жириновский, политика