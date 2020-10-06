https://ria.ru/20201006/vozrast-1578470313.html

Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:55

2020-10-06T16:55

2020-10-06T17:07

россия

владимир путин

владимир жириновский

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.Путин во вторник встретился с лидерами думских фракций.

https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html

Иван Широн

Жирик был клоуном им и останется. Иногда выдает фразы которуе на уме у народа и только. Может тогда и порог президентсва уменьшишь? С 35 лет до 16? И пусть условный школьник с ютуба самый популярный руководит страной и армией. Молодежь живет эмоциями а не фактами и размушлениями. И обычно хочет все и сразу, не думая как это сделать и возможно ли вообще. Засиделся давно как и Зюганов. Лучше сделайте партию "молодости " где люди будут до 35 лет и обязательное присутствие в думе этйо партии. Что бы мнение молодежи слушать. А не этот цирк с 16 летними голосующими...

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