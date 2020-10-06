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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/vardanyan-1578503155.html
Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе
Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РБК со ссылкой... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:52
2020-10-06T21:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Об этом сообщил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Песков назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений и подчеркнул, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между сторонами."Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", — ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.Накануне предприниматель и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеобращение к Владимиру Путину. В нем он заявил, что конфликт в Карабахе не является локальной проблемой <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и назвал его "геополитической бомбой замедленного действия", которая может затронуть и Россию.Вооруженные столкновения на линии соприкосновения в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> возобновились 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава. Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> заявил о необходимости прекратить боевые действия.Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом с семью прилегающими районами. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной республики.Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Францией</a>. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">НКР</a>, которая не участвует в переговорах.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Всё на чужом горбу в рай въехать хотят армяне. Признайте Крым российским, закройте своё огромное посольство США или хотя бы сократите его на 80%. И точно говорю вам - будет вам счастье в виде защиты и помощи от России. А пока вы этого не сделали - сами, товарищи, сами.
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Да выдайте Варданяну сухпай и пусть едет.
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россия
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

18:52 06.10.2020 (обновлено: 21:37 06.10.2020)
 
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Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Песков назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений и подчеркнул, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между сторонами.
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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
"Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", — ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.
Накануне предприниматель и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеобращение к Владимиру Путину. В нем он заявил, что конфликт в Карабахе не является локальной проблемой Армении и Азербайджана, и назвал его "геополитической бомбой замедленного действия", которая может затронуть и Россию.
Вооруженные столкновения на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возобновились 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава. Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.
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Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости прекратить боевые действия.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом с семью прилегающими районами. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной республики.
Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.
 
Обсудить26
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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