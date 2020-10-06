https://ria.ru/20201006/vardanyan-1578503155.html

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РБК со ссылкой... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:52

2020-10-06T18:52

2020-10-06T21:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Об этом сообщил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.Песков назвал понятным эмоциональный фон подобных обращений и подчеркнул, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между сторонами."Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", — ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном усилении активности России в решении конфликта.Накануне предприниматель и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеобращение к Владимиру Путину. В нем он заявил, что конфликт в Карабахе не является локальной проблемой <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и назвал его "геополитической бомбой замедленного действия", которая может затронуть и Россию.Вооруженные столкновения на линии соприкосновения в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> возобновились 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава. Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>.Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> заявил о необходимости прекратить боевые действия.Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом с семью прилегающими районами. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной республики.Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Францией</a>. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">НКР</a>, которая не участвует в переговорах.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Александр Виноградов Всё на чужом горбу в рай въехать хотят армяне. Признайте Крым российским, закройте своё огромное посольство США или хотя бы сократите его на 80%. И точно говорю вам - будет вам счастье в виде защиты и помощи от России. А пока вы этого не сделали - сами, товарищи, сами. 375

Александр Аникин Да выдайте Варданяну сухпай и пусть едет. 339

26

россия

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире