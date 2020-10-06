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Экипаж МКС использует инфракрасную камеру для поиска утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции воспользуется американской инфракрасной камерой для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:23
2020-10-06T19:23
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> воспользуется американской инфракрасной камерой для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Специалист хьюстонского центра управления полётами попросил американского астронавта <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофера Кэссиди</a> найти инфракрасную камеру и аккумуляторные батареи для передачи российским космонавтам для поиска места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда".Эта инфракрасная камера обычно используется астронавтами во время выхода в открытый космос при необходимости найти место утечки.Ранее для поиска утечки в модуле "Звезда" экипаж применял фотокамеры GoPro, тонкие полоски из конфетти и пластика, пластиковые пакеты и пленки, а также стетоскоп.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a>, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html
https://ria.ru/20201005/mks-1578317638.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Экипаж МКС использует инфракрасную камеру для поиска утечки воздуха

19:23 06.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции воспользуется американской инфракрасной камерой для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА.
Специалист хьюстонского центра управления полётами попросил американского астронавта Кристофера Кэссиди найти инфракрасную камеру и аккумуляторные батареи для передачи российским космонавтам для поиска места утечки в промежуточной камере модуля "Звезда".
Эта инфракрасная камера обычно используется астронавтами во время выхода в открытый космос при необходимости найти место утечки.
Ранее для поиска утечки в модуле "Звезда" экипаж применял фотокамеры GoPro, тонкие полоски из конфетти и пластика, пластиковые пакеты и пленки, а также стетоскоп.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 14:57РИА Наука
Эксперты назвали возможную причину утечки воздуха на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 21:10
НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС
 
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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