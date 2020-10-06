Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/tramp-1578415423.html
Вирусолог прокомментировал скорую выписку Трампа
Если у президента США Дональда Трампа была реальная угроза тяжелого течения коронавируса, его выписка через три дня после госпитализации вызывает вопросы,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:10
2020-10-06T13:10
распространение нового коронавируса
александр лукашев
дональд трамп
здоровье - общество
российская академия наук
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Если у президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> была реальная угроза тяжелого течения коронавируса, его выписка через три дня после госпитализации вызывает вопросы, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-lukashev" target="_blank">Александр Лукашев</a>.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус, и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США."Конечно, риски у него были значительные, но в самом факте того, что его выписали через три дня, ничего неожиданного нет. Из новостных сообщений мне не совсем понятно, были ли показания для назначения стероидов, то есть, угроза тяжелого течения болезни, и если эта угроза была реальна, тогда действительно выписка через три дня будет вызывать вопросы", - уточнил вирусолог.У большей части людей, объяснил специалист, болезнь протекает бессимптомно, в том числе и у части людей старшего возраста."Если человек и заболел, то тоже никаких минимумов нет. Минимум - один день. Довольно часто люди переносят заболевание в виде легкого недомогания в течение буквально одного или нескольких дней, и даже без ПЦР никогда бы не узнали, что перенесли COVID", - добавил вирусолог.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_10e9f056169af98aae12af67f9f8d94b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашев, дональд трамп, здоровье - общество, российская академия наук, в мире

Вирусолог прокомментировал скорую выписку Трампа

13:10 06.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Если у президента США Дональда Трампа была реальная угроза тяжелого течения коронавируса, его выписка через три дня после госпитализации вызывает вопросы, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус, и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США.

"Те сведения, которые я вижу в новостях, мне не совсем понятны. В частности, сообщали, что его лечили в том числе стероидными противовоспалительными препаратами. При этом известно, что такие препараты используют в случае угрозы тяжелого течения болезни. Была ли такая угроза, и как в таком случае выписали так рано, не очень понятно", - рассказал Лукашев.

"Конечно, риски у него были значительные, но в самом факте того, что его выписали через три дня, ничего неожиданного нет. Из новостных сообщений мне не совсем понятно, были ли показания для назначения стероидов, то есть, угроза тяжелого течения болезни, и если эта угроза была реальна, тогда действительно выписка через три дня будет вызывать вопросы", - уточнил вирусолог.
У большей части людей, объяснил специалист, болезнь протекает бессимптомно, в том числе и у части людей старшего возраста.
"Если человек и заболел, то тоже никаких минимумов нет. Минимум - один день. Довольно часто люди переносят заболевание в виде легкого недомогания в течение буквально одного или нескольких дней, и даже без ПЦР никогда бы не узнали, что перенесли COVID", - добавил вирусолог.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Коронавирус сам выбрал следующего президента США
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашевДональд ТрампЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния