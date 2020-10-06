https://ria.ru/20201006/tramp-1578415423.html

Вирусолог прокомментировал скорую выписку Трампа

Если у президента США Дональда Трампа была реальная угроза тяжелого течения коронавируса, его выписка через три дня после госпитализации вызывает вопросы,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:10

2020-10-06T13:10

2020-10-06T13:10

распространение нового коронавируса

александр лукашев

дональд трамп

здоровье - общество

российская академия наук

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Если у президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> была реальная угроза тяжелого течения коронавируса, его выписка через три дня после госпитализации вызывает вопросы, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-lukashev" target="_blank">Александр Лукашев</a>.Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус, и вернулся долечиваться в Белый дом, который одновременно является домом, официальной резиденцией и рабочим местом президента США."Конечно, риски у него были значительные, но в самом факте того, что его выписали через три дня, ничего неожиданного нет. Из новостных сообщений мне не совсем понятно, были ли показания для назначения стероидов, то есть, угроза тяжелого течения болезни, и если эта угроза была реальна, тогда действительно выписка через три дня будет вызывать вопросы", - уточнил вирусолог.У большей части людей, объяснил специалист, болезнь протекает бессимптомно, в том числе и у части людей старшего возраста."Если человек и заболел, то тоже никаких минимумов нет. Минимум - один день. Довольно часто люди переносят заболевание в виде легкого недомогания в течение буквально одного или нескольких дней, и даже без ПЦР никогда бы не узнали, что перенесли COVID", - добавил вирусолог.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашев, дональд трамп, здоровье - общество, российская академия наук, в мире