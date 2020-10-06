https://ria.ru/20201006/tigr-1578379468.html

Охотовед рассказал о причинах гибели краснокнижного тигра

Погибший краснокнижный тигр, останки которого нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, не мог умереть от голода, хищник был упитанным, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:20

2020-10-06T11:20

2020-10-06T11:20

дальний восток

амурская область

хабаровский край

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Погибший краснокнижный тигр, останки которого нашли у лесовозной дороги в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, не мог умереть от голода, хищник был упитанным, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Юрий Колпак.По словам охотоведа, в понедельник под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима (рядом река Хор) нашли полуразложившуюся тушу амурского тигра. Останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. На место была направлена оперативная группа минприроды края и следственная группа ОВД. По данным властей края, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту гибели хищника. Идет экспертиза останков. В соцсетях появились предположения, что зверь умер от недоедания."Давайте посмотрим данные с фотоловушек. Тигрица выкармливает по четыре котенка, когда такое было? У них очень хорошие условия проживания. А то, что они выходят в поселки и охотятся на собак, так исторически сложилось. Ничего здесь не поделать", - разъяснил охотовед.Он отметил, что проблема с естественной кормовой базой всё же существует, так как тигры питаются дикими кабанами, а их популяция сокращается. "…Делать выводы, от чего умер этот тигр, рано, дождемся экспертизы", - подчеркнул Колпак.По данным минприроды региона, большая "перепись" тигров в Хабаровском крае прошла в 2015 году. Тогда насчитали около сотни хищников. По данным управления по охране животного мира <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> осталось порядка 560 особей, это 95% мировой популяции.

https://ria.ru/20201005/medved-1578238029.html

дальний восток

амурская область

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, амурская область, хабаровский край, происшествия