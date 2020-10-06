https://ria.ru/20201006/tigr-1578379468.html
Охотовед рассказал о причинах гибели краснокнижного тигра
Погибший краснокнижный тигр, останки которого нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, не мог умереть от голода, хищник был упитанным, рассказал РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:20
2020-10-06T11:20
2020-10-06T11:20
дальний восток
амурская область
хабаровский край
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Погибший краснокнижный тигр, останки которого нашли у лесовозной дороги в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, не мог умереть от голода, хищник был упитанным, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Юрий Колпак.По словам охотоведа, в понедельник под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима (рядом река Хор) нашли полуразложившуюся тушу амурского тигра. Останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. На место была направлена оперативная группа минприроды края и следственная группа ОВД. По данным властей края, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту гибели хищника. Идет экспертиза останков. В соцсетях появились предположения, что зверь умер от недоедания."Давайте посмотрим данные с фотоловушек. Тигрица выкармливает по четыре котенка, когда такое было? У них очень хорошие условия проживания. А то, что они выходят в поселки и охотятся на собак, так исторически сложилось. Ничего здесь не поделать", - разъяснил охотовед.Он отметил, что проблема с естественной кормовой базой всё же существует, так как тигры питаются дикими кабанами, а их популяция сокращается. "…Делать выводы, от чего умер этот тигр, рано, дождемся экспертизы", - подчеркнул Колпак.По данным минприроды региона, большая "перепись" тигров в Хабаровском крае прошла в 2015 году. Тогда насчитали около сотни хищников. По данным управления по охране животного мира <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> осталось порядка 560 особей, это 95% мировой популяции.
https://ria.ru/20201005/medved-1578238029.html
дальний восток
амурская область
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, амурская область, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости.
Погибший краснокнижный тигр, останки которого нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае
, не мог умереть от голода, хищник был упитанным, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края Юрий Колпак.
По словам охотоведа, в понедельник под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима (рядом река Хор) нашли полуразложившуюся тушу амурского тигра. Останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. На место была направлена оперативная группа минприроды края и следственная группа ОВД. По данным властей края, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту гибели хищника. Идет экспертиза останков. В соцсетях появились предположения, что зверь умер от недоедания.
"Я вчера выезжал, забирал этого тигра оттуда, особь взрослая, я бы сказал, старая. Хищнику по виду более 10 лет. Труп уже наполовину разложился, лежал в тайге где-то неделю. У него отсутствуют три клыка, целый только один. И несмотря на это тигр довольно упитанный. У него хвост толще моей руки. Что он умер от голода, сказать очень глупо, потому что в летний период у него помимо копытных хватает еды", - рассказал Колпак.
"Давайте посмотрим данные с фотоловушек. Тигрица выкармливает по четыре котенка, когда такое было? У них очень хорошие условия проживания. А то, что они выходят в поселки и охотятся на собак, так исторически сложилось. Ничего здесь не поделать", - разъяснил охотовед.
Он отметил, что проблема с естественной кормовой базой всё же существует, так как тигры питаются дикими кабанами, а их популяция сокращается. "…Делать выводы, от чего умер этот тигр, рано, дождемся экспертизы", - подчеркнул Колпак.
По данным минприроды региона, большая "перепись" тигров в Хабаровском крае прошла в 2015 году. Тогда насчитали около сотни хищников. По данным управления по охране животного мира Амурской области
, на Дальнем Востоке
осталось порядка 560 особей, это 95% мировой популяции.