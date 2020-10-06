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"Дочка" РЖД проиндексирует тарифы на билеты в купе, СВ и люксах

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в будущем году проиндексирует базовые ставки тарифов в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:05

2020-10-06T19:05

2020-10-06T19:13

туризм

новости - туризм

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная пассажирская компания

ржд

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная пассажирская компания</a>" (ФПК, "дочка" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в будущем году проиндексирует базовые ставки тарифов в дерегулированном сегменте перевозок на 3,7%, сообщили РИА Новости в компании."АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) – проиндексирует базовые ставки тарифов в дерегулированном сегменте перевозок в 2021 году на 3,7%... Индексация стоимости проезда в СВ, купе и люксе коснется поездов внутригосударственного сообщения, которые не входят в систему динамического ценообразования", - отметили в компании.В ФПК при этом добавили, что тарифы на поезда, стоимость проезда в которых регулируется в рамках системы динамического ценообразования, существенно не изменятся. "Система динамического ценообразования применяется для вагонов купе, СВ и люкс. В рамках этой системы стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - пояснили в ФПК.Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в плацкарте определяет Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) РФ, в купе, СВ и люксе - сама компания.В середине сентября ФАС утвердила приказ об индексации цен в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 3,7% с 1 января 2021 года.Также в сентябре ведомство подготовило проект индексации железнодорожных тарифов, в котором предусматривалась возможность установления индекса гибкого графика: таким образом, перевозчик в зависимости от календарных периодов или спроса сможет устанавливать цену как ниже установленного уровня индексации, так и выше, однако в среднем по году она не должна превышать максимальный тариф.

https://ria.ru/20200921/poezda-1577546977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, ржд, экономика