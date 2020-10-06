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"Дочка" РЖД проиндексирует тарифы на билеты в купе, СВ и люксах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в будущем году проиндексирует базовые ставки тарифов в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:05
2020-10-06T19:13
туризм
новости - туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная пассажирская компания</a>" (ФПК, "дочка" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в будущем году проиндексирует базовые ставки тарифов в дерегулированном сегменте перевозок на 3,7%, сообщили РИА Новости в компании."АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) – проиндексирует базовые ставки тарифов в дерегулированном сегменте перевозок в 2021 году на 3,7%... Индексация стоимости проезда в СВ, купе и люксе коснется поездов внутригосударственного сообщения, которые не входят в систему динамического ценообразования", - отметили в компании.В ФПК при этом добавили, что тарифы на поезда, стоимость проезда в которых регулируется в рамках системы динамического ценообразования, существенно не изменятся. "Система динамического ценообразования применяется для вагонов купе, СВ и люкс. В рамках этой системы стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - пояснили в ФПК.Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в плацкарте определяет Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) РФ, в купе, СВ и люксе - сама компания.В середине сентября ФАС утвердила приказ об индексации цен в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 3,7% с 1 января 2021 года.Также в сентябре ведомство подготовило проект индексации железнодорожных тарифов, в котором предусматривалась возможность установления индекса гибкого графика: таким образом, перевозчик в зависимости от календарных периодов или спроса сможет устанавливать цену как ниже установленного уровня индексации, так и выше, однако в среднем по году она не должна превышать максимальный тариф.
https://ria.ru/20200921/poezda-1577546977.html
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туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, ржд, экономика

"Дочка" РЖД проиндексирует тарифы на билеты в купе, СВ и люксах

19:05 06.10.2020 (обновлено: 19:13 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк Интерьер купе в поезде
 Интерьер купе в поезде - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в будущем году проиндексирует базовые ставки тарифов в дерегулированном сегменте перевозок на 3,7%, сообщили РИА Новости в компании.
"АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) – проиндексирует базовые ставки тарифов в дерегулированном сегменте перевозок в 2021 году на 3,7%... Индексация стоимости проезда в СВ, купе и люксе коснется поездов внутригосударственного сообщения, которые не входят в систему динамического ценообразования", - отметили в компании.
Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

Павильон с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

Мужчина в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

Интерьер концепта нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

Директор по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дмитрий Пегов в павильоне с макетом нового плацкартного вагона
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ФПК при этом добавили, что тарифы на поезда, стоимость проезда в которых регулируется в рамках системы динамического ценообразования, существенно не изменятся. "Система динамического ценообразования применяется для вагонов купе, СВ и люкс. В рамках этой системы стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - пояснили в ФПК.
Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в плацкарте определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, в купе, СВ и люксе - сама компания.
В середине сентября ФАС утвердила приказ об индексации цен в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах на 3,7% с 1 января 2021 года.
Поезд на вокзале Калининграда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 13:33
РЖД возобновят ежедневные поезда из Москвы в Калининград
Также в сентябре ведомство подготовило проект индексации железнодорожных тарифов, в котором предусматривалась возможность установления индекса гибкого графика: таким образом, перевозчик в зависимости от календарных периодов или спроса сможет устанавливать цену как ниже установленного уровня индексации, так и выше, однако в среднем по году она не должна превышать максимальный тариф.
 
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
 
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