https://ria.ru/20201006/sud-1578436367.html

В Дагестане будут судить мужчину, спрятавшего труп жены на кладбище

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района Дагестана, убившего жену из пистолета и спрятавшего ее... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:35

2020-10-06T14:35

2020-10-06T14:35

республика дагестан

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>, убившего жену из пистолета и спрятавшего ее труп на кладбище, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.По версии следствия, 17 января этого года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Кикуни Гергебильского района, в ходе возникшего семейного скандала выстрелил из огнестрельного оружия в голову своей супруги. Женщина скончалась на месте. Для сокрытия следов преступления тело погибшей он захоронил на территории сельского кладбища, а пистолет выбросил в реку.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://radiosputnik.ria.ru/20200407/1569717443.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия