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В Дагестане будут судить мужчину, спрятавшего труп жены на кладбище
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района Дагестана, убившего жену из пистолета и спрятавшего ее... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:35
2020-10-06T14:35
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>, убившего жену из пистолета и спрятавшего ее труп на кладбище, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.По версии следствия, 17 января этого года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Кикуни Гергебильского района, в ходе возникшего семейного скандала выстрелил из огнестрельного оружия в голову своей супруги. Женщина скончалась на месте. Для сокрытия следов преступления тело погибшей он захоронил на территории сельского кладбища, а пистолет выбросил в реку.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://radiosputnik.ria.ru/20200407/1569717443.html
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республика дагестан, происшествия

В Дагестане будут судить мужчину, спрятавшего труп жены на кладбище

14:35 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района Дагестана, убившего жену из пистолета и спрятавшего ее труп на кладбище, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
По версии следствия, 17 января этого года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Кикуни Гергебильского района, в ходе возникшего семейного скандала выстрелил из огнестрельного оружия в голову своей супруги. Женщина скончалась на месте. Для сокрытия следов преступления тело погибшей он захоронил на территории сельского кладбища, а пистолет выбросил в реку.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", – говорится в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля, 21:27
Убивший жену житель Подмосковья спрятал тело в дренажную трубу
 
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Республика ДагестанПроисшествия
 
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