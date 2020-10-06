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Онлайн-конференция, посвященная олимпиаде "Я — профессионал"
8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".
2020-10-06T11:08
2020-10-06T11:08
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201008/952928893.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;<br>- генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;<br>- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН;<br>- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;<br>- руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия КАСАМАРА;<br>- генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена БУНИНА;<br>- участники прошлых сезонов олимпиады.<br><br>Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участники мероприятия расскажут о нововведениях четвертого сезона и объявят о начале регистрации на официальном сайте олимпиады.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная олимпиаде "Я — профессионал"

11:08 06.10.2020
 
Читать ria.ru в
8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;
- руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия КАСАМАРА;
- генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена БУНИНА;
- участники прошлых сезонов олимпиады.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участники мероприятия расскажут о нововведениях четвертого сезона и объявят о начале регистрации на официальном сайте олимпиады.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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