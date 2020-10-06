https://ria.ru/20201006/studenty-1578376153.html

Онлайн-конференция, посвященная олимпиаде "Я — профессионал"

8 октября в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".

2020-10-06T11:08

2020-10-06T11:08

2020-10-06T11:08

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1578376153.jpg?1601971694

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201008/952928893.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;<br>- генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;<br>- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН;<br>- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;<br>- руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия КАСАМАРА;<br>- генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена БУНИНА;<br>- участники прошлых сезонов олимпиады.<br><br>Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участники мероприятия расскажут о нововведениях четвертого сезона и объявят о начале регистрации на официальном сайте олимпиады.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы