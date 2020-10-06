https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578458055.html

Армения обвинила Азербайджан в ракетном обстреле Степанакерта

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщил во вторник о ракетном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:02

2020-10-06T16:02

2020-10-06T16:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Шушан Степанян сообщил во вторник о ракетном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a>.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе раздалось несколько взрывов, власти включили сирену. Люди спускаются в бомбоубежища.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Карабахе</a> сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире