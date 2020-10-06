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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578458055.html
Армения обвинила Азербайджан в ракетном обстреле Степанакерта
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщил во вторник о ракетном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:02
2020-10-06T16:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Шушан Степанян сообщил во вторник о ракетном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a>.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе раздалось несколько взрывов, власти включили сирену. Люди спускаются в бомбоубежища.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Карабахе</a> сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Армения обвинила Азербайджан в ракетном обстреле Степанакерта

16:02 06.10.2020 (обновлено: 16:06 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Карен Аветисян / Перейти в фотобанкЭлектростанция, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
Электростанция, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Карен Аветисян
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ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщил во вторник о ракетном обстреле столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта.

"Противник начал ракетный обстрел Степанакерта", - написала в Facebook пресс-секретарь.

Корреспондент РИА Новости передает, что в городе раздалось несколько взрывов, власти включили сирену. Люди спускаются в бомбоубежища.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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