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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578436615.html
В Степанакерте заявили о напряженной обстановке на линии соприкосновения
Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается стабильно напряженной, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:35
2020-10-06T14:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается стабильно напряженной, заявил пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян."Ситуация в Арцахе продолжает оставаться стабильно напряженной. Армия обороны (Карабаха - ред.) наносит новые потери воинским формированиям врага по всем направлениям. У нас есть определенные позиционные успехи", - написал Погосян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/karabakh-1578418901.html
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нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте заявили о напряженной обстановке на линии соприкосновения

14:35 06.10.2020
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается стабильно напряженной, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
"Ситуация в Арцахе продолжает оставаться стабильно напряженной. Армия обороны (Карабаха - ред.) наносит новые потери воинским формированиям врага по всем направлениям. У нас есть определенные позиционные успехи", - написал Погосян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Вид на территорию дома, пострадавшего от обстрела в азербайджанском селе Сарыджалы - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 13:21Сказано в эфире
"Им все равно, где воевать". Эксперты о боевиках в Нагорном Карабахе Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировали доктор политических наук, профессор Александр Гусев и военный эксперт Александр Жилин.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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