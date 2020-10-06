https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578436615.html

В Степанакерте заявили о напряженной обстановке на линии соприкосновения

Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается стабильно напряженной, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:35

2020-10-06T14:35

2020-10-06T14:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578428412_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e1b71b7174808e0ca471f9221c6bd4b9.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе остается стабильно напряженной, заявил пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян."Ситуация в Арцахе продолжает оставаться стабильно напряженной. Армия обороны (Карабаха - ред.) наносит новые потери воинским формированиям врага по всем направлениям. У нас есть определенные позиционные успехи", - написал Погосян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/karabakh-1578418901.html

1

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Степанакерте звучат взрывы и есть новые разрушения от обстрелов Последствия обстрела Степанакерта 2020-10-06T14:35 true PT1M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире