https://ria.ru/20201006/protesty-1578332007.html

Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности

Часть протестующих в Бишкеке от захваченного здания Белого дома направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии Алмазбек... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T00:54

2020-10-06T00:54

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алмазбек атамбаев

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Часть протестующих в Бишкеке от захваченного здания Белого дома направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a>, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.По данным минздрава страны, в столкновениях уже пострадали более 120 человек.Сын Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий "Социал-демократы Кыргызстана".

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире