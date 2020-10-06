https://ria.ru/20201006/protesty-1578332007.html
Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
Часть протестующих в Бишкеке от захваченного здания Белого дома направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии Алмазбек... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T00:54
2020-10-06T00:54
2020-10-06T01:07
алмазбек атамбаев
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Часть протестующих в Бишкеке от захваченного здания Белого дома направилась к зданию спецслужб, где находится под стражей экс-президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a>, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>.По данным минздрава страны, в столкновениях уже пострадали более 120 человек.Сын Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий "Социал-демократы Кыргызстана".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазбек атамбаев, протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире