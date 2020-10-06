https://ria.ru/20201006/produkty-1578507342.html

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в сентябре

Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло - на 2,63%, а по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:20

2020-10-06T19:20

2020-10-06T19:20

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло - на 2,63%, а по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно, следует из материалов <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>."Увеличение цен на сахар-песок на 8% и более отмечалось в 34 субъектах Российской Федерации, самое значительное в <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">республиках Адыгея</a> - на 21,4%, Северная Осетия-Алания и Чувашия - на 16,5%, Кабардино-Балкария - на 16%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В свою очередь прирост цен на подсолнечное масло в сентябре на 3% и более отмечен в 32 регионах России.В частности, в Карачаево-Черкессии цены повысились на 10,3%, <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> - на 10%, в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a> - на 9,8%. В <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> - Югре подсолнечное масло подешевело на 2%, Забайкальском и <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском краях</a> - на 1,3%, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> - на 1,2%. По сравнению с сентябрем 2019 года сахар подорожал в РФ на 12,12%, подсолнечное масло - на 6,61%.Росстат отмечает, что в сентябре среди других продовольственных товаров увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб (на 2,4%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,2%), сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, овощные консервы, печенье, кофе в зернах и молотый, фруктовые соки, сухие супы в пакетах (на 0,6-1%).Крупы и бобовые в России в сентябре подешевели на 0,4% к августу. Цены на них по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 17,19%, к сентябрю прошлого года - на 22,9%.В свою очередь значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары в сентябре оказало удешевление плодоовощной продукции. В частности, морковь подешевела на 16,2%, картофель - на 14,1%, яблоки - на 13,7%, белокочанная капуста - на 11,7%, виноград - на 10,6%, лук - на 10,4%, свекла - на 6,2%. "Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры - на 5,7%, огурцы - на 1,8%, бананы - на 1%", - говорится в сообщении.Цены на овощи и фрукты снизились практически во всех регионах России, кроме <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> (рост на 1,7%), Приморского и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского краев</a> (не изменились). Среди прочих продуктов подешевело пшено (на 1,2%), курятина (на 1,1%), мороженые кальмары и рис (на 0,8%), какао (на 0,6%), мясо индейки (на 0,5%), свинина (кроме бескостного мяса, на 0,4%), мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород, на 0,3%).

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/orvi-1578504662.html

https://ria.ru/20201006/antibiotiki-1578461128.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика