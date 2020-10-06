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Путин призвал соблюдать санитарные правила
Президент России Владимир Путин призвал соблюдать санитарные правила. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:18
2020-10-06T19:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал соблюдать санитарные правила."Хочу призвать всех прислушаться к тому, что сказал Владимир Вольфович (<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жириновский</a>): соблюдать санитарные правила. Чрезвычайно важная вещь. Это не пустые слова. На самом деле это нужно сейчас стране, для сохранения здоровья людей, да практически всей нации", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, владимир жириновский, общество

Путин призвал соблюдать санитарные правила

19:18 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал соблюдать санитарные правила.
"Хочу призвать всех прислушаться к тому, что сказал Владимир Вольфович (Жириновский): соблюдать санитарные правила. Чрезвычайно важная вещь. Это не пустые слова. На самом деле это нужно сейчас стране, для сохранения здоровья людей, да практически всей нации", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВладимир ЖириновскийОбщество
 
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