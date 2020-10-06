https://ria.ru/20201006/pravila-1578506932.html
Путин призвал соблюдать санитарные правила
Президент России Владимир Путин призвал соблюдать санитарные правила. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:18
2020-10-06T19:18
2020-10-06T19:18
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здоровье - общество
владимир путин
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал соблюдать санитарные правила."Хочу призвать всех прислушаться к тому, что сказал Владимир Вольфович (<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жириновский</a>): соблюдать санитарные правила. Чрезвычайно важная вещь. Это не пустые слова. На самом деле это нужно сейчас стране, для сохранения здоровья людей, да практически всей нации", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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