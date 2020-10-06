https://ria.ru/20201006/pozner-1578349631.html

Познер рассказал, какую вакцину от коронавируса он бы выбрал

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил в эфире Первого канала, что предпочел бы привиться от коронавируса вакциной на основе векторов аденовируса... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:01

2020-10-06T09:01

2020-10-06T10:53

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

российская академия наук

воз

владимир познер

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> заявил в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>, что предпочел бы привиться от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> вакциной на основе векторов аденовируса человека, созданной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.Как пояснял директор центра академик <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>, в их вакцине использован аденовирус человека, тогда как другие разработчики применяют аденовирус обезьяны.Познер отметил, что, если бы ему предложили выбрать между аденовирусом обезьяны или человека, он бы выбрал второе.Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции разработана Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.Препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. У них сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.В России разрабатывается еще несколько вакцин: "ЭпиВакКорона" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. За рубежом разработкой занимается, в частности, компания AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда. Эта вакцина создана на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе в США началась третья фаза ее испытаний.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, всего в мире насчитывается более 35 миллионов случаев COVID-19, свыше миллиона человек умерли. Больше всего подвержены инфекции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. В <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">России</a> число инфицированных превысило 1,2 миллиона человек, 21,4 тысячи человек умерли, 982 тысячи выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/covid-1578334188.html

https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578191613.html

Denis Inkognito Ох Владимир, я бы тоже привился. Но не предлагают ведь. Венесуэлу, Беларусь прививают, а нам не предлагают. 58

True Story Почему мнение каких-то людей должно интересовать аудиторию новостного сайта? Новостного нет....жёлтого, вполне! 24

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россия

бразилия

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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