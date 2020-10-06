https://ria.ru/20201006/posobiya-1578384489.html
В ПФР рассказали о работе со "слипшимися" счетами при выплате пособий
Глава ПФР Максим Топилин заявил, что фонд работает над "слипшимися" и раздвоенными счетами, также сталкивался с появлением в системе двойников с одним СНИЛС при РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:35
2020-10-06T11:35
2020-10-06T11:35
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
максим топилин
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саратовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Topilin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Топилин</a> заявил, что фонд работает над "слипшимися" и раздвоенными счетами, также сталкивался с появлением в системе двойников с одним СНИЛС при выплате пособий на детей, такие случаи можно поправить только в ручном режиме."Вы имеете в виду, наверное, то, что было указано с точки зрения счетов "слипшихся" и, соответственно, раздвоенных счетов. Мы эту работу постоянно проводим. Эта тема старая и давно известная. Действительно, в системе персучета (персонального учета – ред.) еще есть некие огрехи, которые измеряются долями процента. Мы постоянно эту работу ведем", - сказал он на заседании соцкомитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>.По словам Топилина, замечания, выявленные Счетной палатой при проверке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> и <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, устранены. Кроме того, такая работа проводится по всей стране. "Эту тему мы, я надеюсь, закроем окончательно до конца этого года. Может быть, даже несколько раньше", - уточнил глава ПФР.Он также рассказал, что при выплате детских пособий летом в ПФР сталкивались с тем, что есть полные двойники с одним СНИЛС – дети, у которых полностью совпадают имя и отчество, место рождения и другие данные. Система выдает здесь ошибки, такие случаи можно отследить только в ручном режиме, добавил Топилин.
https://ria.ru/20200921/posobie-1577527085.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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совет федерации рф, пенсионный фонд рф, максим топилин, москва, московская область (подмосковье), саратовская область, общество