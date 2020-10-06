https://ria.ru/20201006/pischukha-1578336122.html
В Приморье нашли неизвестную мировой науке древнюю пищуху
Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:15
2020-10-06T03:15
2020-10-06T12:07
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
китай
владивосток
приморский край
в мире
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает учреждение.Пищухи (Ochotona) — млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название — сеноставки. В доисторические времена существовало свыше 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род пищухи.Ученые установили, что это пищуха, по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно его анализ и описание позволили исследователям выяснить, что перед ними новые для науки виды и род.Отмечается, что все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена — около миллиона лет назад.До этого в пещерах "Земли леопарда" нашли останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.Нацпарк "Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, а также на небольшом участке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20200917/krokodil-1577394364.html
https://ria.ru/20200909/babochka-1576985391.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, открытия - риа наука, российская академия наук, китай, владивосток, приморский край, в мире
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает учреждение.
Пищухи (Ochotona) — млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название — сеноставки. В доисторические времена существовало свыше 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род пищухи.
"Научное открытие сделано палеонтологами ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН. Ученые нашли останки древних пищух, возраст которых оценивается в пределах от десяти до 51 тысячи лет. <…> Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух", — говорится в сообщении.
Ученые установили, что это пищуха, по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно его анализ и описание позволили исследователям выяснить, что перед ними новые для науки виды и род.
Отмечается, что все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена — около миллиона лет назад.
"В связи с этим наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тысяч лет назад — 11,7 тысячи лет назад)", — рассказал профессор, доктор биологических наук Михаил Тиунов.
До этого в пещерах "Земли леопарда" нашли останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.
Нацпарк "Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее.