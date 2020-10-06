https://ria.ru/20201006/pischukha-1578336122.html

В Приморье нашли неизвестную мировой науке древнюю пищуху

Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T03:15

2020-10-06T03:15

2020-10-06T12:07

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает учреждение.Пищухи (Ochotona) — млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название — сеноставки. В доисторические времена существовало свыше 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род пищухи.Ученые установили, что это пищуха, по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно его анализ и описание позволили исследователям выяснить, что перед ними новые для науки виды и род.Отмечается, что все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена — около миллиона лет назад.До этого в пещерах "Земли леопарда" нашли останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.Нацпарк "Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, а также на небольшом участке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20200917/krokodil-1577394364.html

https://ria.ru/20200909/babochka-1576985391.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытия - риа наука, российская академия наук, китай, владивосток, приморский край, в мире