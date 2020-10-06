Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/pischukha-1578336122.html
В Приморье нашли неизвестную мировой науке древнюю пищуху
Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T03:15
2020-10-06T12:07
россия
открытия - риа наука
российская академия наук
китай
владивосток
приморский край
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578336537_0:236:1080:844_1400x0_80_0_0_d966ba92c33fb612793d578746d90683.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает учреждение.Пищухи (Ochotona) — млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название — сеноставки. В доисторические времена существовало свыше 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род пищухи.Ученые установили, что это пищуха, по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно его анализ и описание позволили исследователям выяснить, что перед ними новые для науки виды и род.Отмечается, что все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена — около миллиона лет назад.До этого в пещерах "Земли леопарда" нашли останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.Нацпарк "Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, а также на небольшом участке <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20200917/krokodil-1577394364.html
https://ria.ru/20200909/babochka-1576985391.html
россия
китай
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578336537_0:135:1080:945_1400x0_80_0_0_f526716a245fee219ae027d6af56d0cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, открытия - риа наука, российская академия наук, китай, владивосток, приморский край, в мире

В Приморье нашли неизвестную мировой науке древнюю пищуху

03:15 06.10.2020 (обновлено: 12:07 06.10.2020)
 
© Страница "Земли леопарда" в InstagramВ Приморье нашли останки неизвестной мировой науке древней пищухи
В Приморье нашли останки неизвестной мировой науке древней пищухи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Страница "Земли леопарда" в Instagram
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили в пещере в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье новый род и виды зайцеобразных — пищух, ранее неизвестных мировой науке, сообщает учреждение.
Пищухи (Ochotona) — млекопитающие из отряда зайцеобразных, близкие родственники обыкновенного зайца, по внешнему виду напоминающие крупных хомячков. Другое название — сеноставки. В доисторические времена существовало свыше 15 родов обширного семейства пищуховые, но к нашему времени остался только единственный род пищухи.

"Научное открытие сделано палеонтологами ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН. Ученые нашли останки древних пищух, возраст которых оценивается в пределах от десяти до 51 тысячи лет. <…> Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоев отложений, локализованных в дальнем конце пещеры длиной 21 метр. Анализ добытых костей и зубов в лаборатории показал, что они не относятся ни к одному из известных науке видов пищух", — говорится в сообщении.

Ученые установили, что это пищуха, по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба. Именно его анализ и описание позволили исследователям выяснить, что перед ними новые для науки виды и род.
Крокодилы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:07
Ученые выявили новый вид крокодила, жившего более 70 миллионов лет назад
Отмечается, что все представители ископаемых родов пищух вымерли еще в начале плейстоцена — около миллиона лет назад.

"В связи с этим наибольший интерес представляет даже не описание трех новых видов и нового эндемичного рода пищуховых, а нахождение их в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тысяч лет назад — 11,7 тысячи лет назад)", — рассказал профессор, доктор биологических наук Михаил Тиунов.

До этого в пещерах "Земли леопарда" нашли останки нового вида гигантской белки-летяги, а также древнего носорога Мерка.
Нацпарк "Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов — на восемь особей больше, чем годом ранее.
Новый подвид аполлона арктического Parnassius arcticus arbugaevi - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 14:09РИА Наука
Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии
 
Обсудить0
РоссияОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукКитайВладивостокПриморский крайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния