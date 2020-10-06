https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578520472.html

Появилось видео перехвата британских военных самолетов российским Су-27

Минобороны опубликовало видео перехвата российским Су-27 британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:46

2020-10-06T20:46

2020-10-06T20:58

россия

черное море

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578517644_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bd2914b7f99ee3a4d52abe34d6019eec.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Минобороны опубликовало видео перехвата российским <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.Ранее в ведомстве сообщили, что средства контроля воздушного пространства <a href="https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578515481.html" target="_blank">обнаружили</a> приближающиеся к границе России четыре воздушные цели, на их перехват отправился истребитель.Экипаж Су-27 идентифицировал цели как британский стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", а также самолет-заправщик КС-3.В последнее время активность иностранных военных воздушных судов у российских границ увеличилась. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь их действия, если возникает реальная необходимость.

https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html

6

россия

черное море

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры перехвата над Черным морем британских военных самолетов: видео Минобороны России Российский Су-27 перехватил над Черным морем три британских военных самолета, в том числе два истребителя 2020-10-06T20:46 true PT0M15S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, безопасность, в мире