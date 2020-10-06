Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578520472.html
Появилось видео перехвата британских военных самолетов российским Су-27
Минобороны опубликовало видео перехвата российским Су-27 британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:46
2020-10-06T20:58
россия
черное море
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578517644_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bd2914b7f99ee3a4d52abe34d6019eec.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Минобороны опубликовало видео перехвата российским <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.Ранее в ведомстве сообщили, что средства контроля воздушного пространства <a href="https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578515481.html" target="_blank">обнаружили</a> приближающиеся к границе России четыре воздушные цели, на их перехват отправился истребитель.Экипаж Су-27 идентифицировал цели как британский стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", а также самолет-заправщик КС-3.В последнее время активность иностранных военных воздушных судов у российских границ увеличилась. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь их действия, если возникает реальная необходимость.
https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html
6
россия
черное море
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры перехвата над Черным морем британских военных самолетов: видео Минобороны России
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три британских военных самолета, в том числе два истребителя
2020-10-06T20:46
true
PT0M15S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578517644_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_64182a74ce18508a345c6381dbd52a0a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, безопасность, в мире

Появилось видео перехвата британских военных самолетов российским Су-27

20:46 06.10.2020 (обновлено: 20:58 06.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео перехвата российским Су-27 британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.
Ранее в ведомстве сообщили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к границе России четыре воздушные цели, на их перехват отправился истребитель.
Экипаж Су-27 идентифицировал цели как британский стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", а также самолет-заправщик КС-3.
В последнее время активность иностранных военных воздушных судов у российских границ увеличилась. Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь их действия, если возникает реальная необходимость.
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 14:04
Главком ВКС рассказал о беспрецедентной разведывательной операции НАТО
 
Обсудить6
РоссияЧерное мореСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния