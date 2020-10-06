https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578520472.html
Появилось видео перехвата британских военных самолетов российским Су-27
Минобороны опубликовало видео перехвата российским Су-27 британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:46
2020-10-06T20:46
2020-10-06T20:58
россия
черное море
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
великобритания
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Минобороны опубликовало видео перехвата российским <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> британских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.Ранее в ведомстве сообщили, что средства контроля воздушного пространства <a href="https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578515481.html" target="_blank">обнаружили</a> приближающиеся к границе России четыре воздушные цели, на их перехват отправился истребитель.Экипаж Су-27 идентифицировал цели как британский стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", а также самолет-заправщик КС-3.В последнее время активность иностранных военных воздушных судов у российских границ увеличилась. Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь их действия, если возникает реальная необходимость.
https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html
6
россия
черное море
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры перехвата над Черным морем британских военных самолетов: видео Минобороны России
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три британских военных самолета, в том числе два истребителя
2020-10-06T20:46
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PT0M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, безопасность, в мире