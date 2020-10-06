https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578515481.html

Российский Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем

Российский Су-27 перехватил над Черным морем четыре британских военных самолета, в том числе два истребителя, сообщает Национальный центр управления обороной... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:07

2020-10-06T20:07

2020-10-06T20:28

россия

черное море

су-27

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> перехватил над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> четыре британских военных самолета, в том числе два истребителя, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к границе России четыре воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", самолет-заправщик КС-3 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577265056.html

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россия

черное море

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, су-27, великобритания, в мире