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Российский Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем
Российский Су-27 перехватил над Черным морем четыре британских военных самолета, в том числе два истребителя, сообщает Национальный центр управления обороной... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:07
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россия
черное море
су-27
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> перехватил над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a> четыре британских военных самолета, в том числе два истребителя, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к границе России четыре воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", самолет-заправщик КС-3 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577265056.html
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россия
черное море
великобритания
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россия, черное море, су-27, великобритания, в мире

Российский Су-27 перехватил британские самолеты над Черным морем

20:07 06.10.2020 (обновлено: 20:28 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский Су-27 перехватил над Черным морем четыре британских военных самолета, в том числе два истребителя, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к границе России четыре воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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РоссияЧерное мореСу-27ВеликобританияВ мире
 
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