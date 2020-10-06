https://ria.ru/20201006/parkovka-1578341286.html

В России предложили ввести штраф за парковку на газоне

За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T06:43

2020-10-06T06:43

2020-10-06T12:29

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", который есть в распоряжении РИА Новости.Штраф от одной до трех тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юрлиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_irina-rukavishnikova-/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Рукавишникова</a>, в первой редакции проекта кодекса отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще.Еще один шаг вперед в этом направлении, как отметила Рукавишникова, — то, что проект нового КоАП предполагает, что администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, "которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать".

https://ria.ru/20200727/1574959402.html

Егор Панкратов Давно пора. 75

Михаил Меренков Газон должен быть газоном, и явно выделяться, как и детская площадка. Иначе для галочки и любая мусорка может стать объектом для штрафа. 65

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, владимир путин, москва, общество