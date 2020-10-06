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https://ria.ru/20201006/parkovka-1578341286.html
В России предложили ввести штраф за парковку на газоне
За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:43
2020-10-06T12:29
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", который есть в распоряжении РИА Новости.Штраф от одной до трех тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юрлиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_irina-rukavishnikova-/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Рукавишникова</a>, в первой редакции проекта кодекса отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще.Еще один шаг вперед в этом направлении, как отметила Рукавишникова, — то, что проект нового КоАП предполагает, что администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, "которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать".
https://ria.ru/20200727/1574959402.html
Давно пора.
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Газон должен быть газоном, и явно выделяться, как и детская площадка. Иначе для галочки и любая мусорка может стать объектом для штрафа.
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россия
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, владимир путин, москва, общество

В России предложили ввести штраф за парковку на газоне

06:43 06.10.2020 (обновлено: 12:29 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобильная парковка в одном из московских дворов
Автомобильная парковка в одном из московских дворов - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей", — говорится в проекте.

Штраф от одной до трех тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.
За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юрлиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.
Как сообщила РИА Новости член рабочей группы по доработке проекта КоАП, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, в первой редакции проекта кодекса отдельной статьи о правонарушениях в сфере благоустройства территории и создания комфортной среды проживания в любом населенном пункте страны не было вообще.
"Но для регионов и особенно муниципалитетов очень важно, чтобы такой состав в новом кодексе появился и был легко администрируемым. В текущем варианте проекта предполагается статья 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", которая включает в себя семь универсальных подпунктов, отражающих практически все потребности регионов и муниципалитетов по наведению порядка в этой сфере", — сказала сенатор.
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Еще один шаг вперед в этом направлении, как отметила Рукавишникова, — то, что проект нового КоАП предполагает, что администрировать правонарушения в этой сфере смогут не только федеральные или региональные органы государственной власти, но и уполномоченные на это сотрудники муниципалитетов, "которые находятся "на земле", ежедневно видят подобные правонарушения, но не имеют достаточных полномочий, чтобы их предупреждать и пресекать".
"А это тем более важно потому, что президент России Владимир Путин во время недавней встречи с сенаторами подчеркнул, что создание комфортной городской среды и уюта в любом поселении является важной задачей, на решение которой в ближайшие годы будут выделяться в том числе средства федерального бюджета", — отметила сенатор.
 
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РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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