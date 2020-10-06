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Власти назвали одну из причин отравления детей в Новгородской области
Одной из причин массового заболевания детей в школе поселка Шимск Новгородской области стала сальмонелла, источником распространения которой, вероятнее всего,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:42
2020-10-06T18:47
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новгородская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Одной из причин массового заболевания детей в школе поселка Шимск <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> стала сальмонелла, источником распространения которой, вероятнее всего, оказался пищеблок, сообщает во вторник оперштаб региона.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева поселка Шимск был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учеников, в том числе и начальных классов. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. Сообщалось, что COVID-19 у заболевших не подтвердился, у части учеников был выявлен риновирус. Школу 9 сентября закрыли на карантин, 16 сентября учебное заведение вернулось к работе в штатном режиме."Можно сказать, что за счет нарушения гигиенических режимов куриной продукции перезаражали все сырье", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова, слова которой приводит региональный оперштаб.При этом, как отмечается, сотрудники школьного пищеблока пользовались одним полотенцем и нарушали правила применения антисептиков.Так, куриные тефтели для школьников готовили в мясорубке "с признаками ржавчины" и жарили при температуре 180 градусов, а не 240 градусов, как требует технология приготовления этого блюда.Сейчас областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> проводит ряд проверок в отношении компании "Концепция", которая помимо школы в Шимске обслуживает пищеблоки двух школ в Сольцах и <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>."Скоро будут известны все результаты проб, которые были взяты на пищеблоках этих школ. Пока могу сказать, что пробы, которые мы отобрали, по микробиологическим показателям не соответствуют норме", - отметила Никифорова.
https://ria.ru/20200401/1569460031.html
https://ria.ru/20200818/1575930929.html
https://ria.ru/20200714/1574339037.html
россия
новгородская область
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новгородская область, происшествия

Власти назвали одну из причин отравления детей в Новгородской области

18:42 06.10.2020 (обновлено: 18:47 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Одной из причин массового заболевания детей в школе поселка Шимск Новгородской области стала сальмонелла, источником распространения которой, вероятнее всего, оказался пищеблок, сообщает во вторник оперштаб региона.
В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева поселка Шимск был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учеников, в том числе и начальных классов. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. Сообщалось, что COVID-19 у заболевших не подтвердился, у части учеников был выявлен риновирус. Школу 9 сентября закрыли на карантин, 16 сентября учебное заведение вернулось к работе в штатном режиме.
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"По информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, сальмонеллезная инфекция стала одной из причин заболевания учащихся Шимской школы… Вероятным источником распространения инфекции стали сотрудники пищеблока и продукция, которую они приготовили", - говорится в сообщении.

"Можно сказать, что за счет нарушения гигиенических режимов куриной продукции перезаражали все сырье", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова, слова которой приводит региональный оперштаб.
При этом, как отмечается, сотрудники школьного пищеблока пользовались одним полотенцем и нарушали правила применения антисептиков.
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Сейчас областное управление Роспотребнадзора проводит ряд проверок в отношении компании "Концепция", которая помимо школы в Шимске обслуживает пищеблоки двух школ в Сольцах и Великом Новгороде.
"Скоро будут известны все результаты проб, которые были взяты на пищеблоках этих школ. Пока могу сказать, что пробы, которые мы отобрали, по микробиологическим показателям не соответствуют норме", - отметила Никифорова.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новгородская областьПроисшествия
 
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