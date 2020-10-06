https://ria.ru/20201006/otravlenie-1578499910.html

Власти назвали одну из причин отравления детей в Новгородской области

Одной из причин массового заболевания детей в школе поселка Шимск Новгородской области стала сальмонелла, источником распространения которой, вероятнее всего,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:42

2020-10-06T18:42

2020-10-06T18:47

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новгородская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Одной из причин массового заболевания детей в школе поселка Шимск <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> стала сальмонелла, источником распространения которой, вероятнее всего, оказался пищеблок, сообщает во вторник оперштаб региона.В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А. И. Горева поселка Шимск был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учеников, в том числе и начальных классов. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. Сообщалось, что COVID-19 у заболевших не подтвердился, у части учеников был выявлен риновирус. Школу 9 сентября закрыли на карантин, 16 сентября учебное заведение вернулось к работе в штатном режиме."Можно сказать, что за счет нарушения гигиенических режимов куриной продукции перезаражали все сырье", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова, слова которой приводит региональный оперштаб.При этом, как отмечается, сотрудники школьного пищеблока пользовались одним полотенцем и нарушали правила применения антисептиков.Так, куриные тефтели для школьников готовили в мясорубке "с признаками ржавчины" и жарили при температуре 180 градусов, а не 240 градусов, как требует технология приготовления этого блюда.Сейчас областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> проводит ряд проверок в отношении компании "Концепция", которая помимо школы в Шимске обслуживает пищеблоки двух школ в Сольцах и <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>."Скоро будут известны все результаты проб, которые были взяты на пищеблоках этих школ. Пока могу сказать, что пробы, которые мы отобрали, по микробиологическим показателям не соответствуют норме", - отметила Никифорова.

https://ria.ru/20200401/1569460031.html

https://ria.ru/20200818/1575930929.html

https://ria.ru/20200714/1574339037.html

россия

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новгородская область, происшествия