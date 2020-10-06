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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/obstrel-1578492063.html
Азербайджан заявил об обстреле трех районов со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов со стороны вооруженных сил Армении. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:11
2020-10-06T18:21
минобороны азербайджана
эммануэль макрон
дональд трамп
нагорный карабах
владимир путин
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет об обстреле Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов со стороны вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>."ВС Армении подвергли обстрелу Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы Азербайджана", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/karabakh-1578486407.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, эммануэль макрон, дональд трамп, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле трех районов со стороны Армении

18:11 06.10.2020 (обновлено: 18:21 06.10.2020)
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского районов со стороны вооруженных сил Армении.
"ВС Армении подвергли обстрелу Евлахский, Геранбойский и Бейлаганский районы Азербайджана", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Неразорвавшиеся кассетные снаряды на улицах Степанакерта - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаЭммануэль МакронДональд ТрампНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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