https://ria.ru/20201006/nefteprovod-1578526712.html

Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела крупного нефтепровода

В Генпрокуратуре Азербайджана заявили о попытке Вооруженных сил Армении обстрелять нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:55

2020-10-06T21:55

2020-10-06T23:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт — РИА Новости.</strong> В Генпрокуратуре <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана </a>заявили о попытке Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстрелять нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.В пресс-службе ведомства заявили, что ракетные удары нанесли около 21:00 (20:00 мск) по участку трубопровода, проходящему в Евлахском районе.Также в ведомстве сообщили, что "вооруженные силы оккупирующей стороны подвергли тяжелому обстрелу Тертерский район, в результате чего погиб житель села Гайнаг Мамедов Гасан Асиф оглы 1981 года рождения, другой житель села, Алиев Даянат Ганимат оглы 1989 года рождения, а также житель села Кочарли Гасанов Сейфулла Ягуб оглы 1968 года рождения были госпитализированы с различными телесными повреждениями".Министерство обороны Армении, в свою очередь, опровергло заявления <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> о попытке обстрела нефтепровода.Общая протяженность нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан — 1768 километров, из которых 443 километра проходят по территории Азербайджана, 249 километров — <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, 1076 километров — <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Строительство началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью — 18 мая 2005 года. Мощность прокачки составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578209401.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Covid короновирусович Что значит "попытка обстрела"??? Зарядил и не выстрелил? Бред бредовый! 52

F G Нуу ребят, это всё равно, что бомбить швейцарские банки во время второй мировой... В этом трубопроводе деньги всех участников Большой Игры ... Так сказать всех "наших" и "ваших". Пашинян явно политический мазохист. Ему конец... 33

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире