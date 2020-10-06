https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578533687.html

Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО

Москва поражена тем, как в ОЗХО развивается ситуация с так называемым "отравлением" Алексея Навального, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T23:36

2020-10-06T23:36

2020-10-06T23:56

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> поражена тем, как в ОЗХО развивается ситуация с так называемым "отравлением" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, заявил постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>."Особенно поражает то, как на гаагской площадке развивается ситуация с так называемым "отравлением" российского гражданина Алексея Навального. Это касается нашего взаимодействия как с германской стороной, так и с техсекретариатом", - говорится в выступлении Шульгина на 95-й сессии исполсовета ОЗХО, текст которого приводит <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>миссии."Говоря прямо, мы видим, что ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, деградирует. Казалось бы, все 193 государства-участника Конвенции заинтересованы в ее укреплении. По факту же мы имеем дело с запредельной политизацией работы ОЗХО, говорим, по сути, на разных языках и не слышим друг друга", - добавил Шульгин.По его словам, "все чаще разжигается истерия даже вокруг технических по своей природе вопросов".ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признает, что это вещество не входит в число запрещенных.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Von Stirliz По-тихому отползают назад, пытаясь сохранить лицо. 1. Раз вещество не внесено в список запрещенных конвенцией БОВ, значит отпадает обвинение России по этому пункту - остается обычная уголовщина, причем малой значительности, раз здоровью объекта не нанесено существенного вреда. 2. Раз это некое НОВОЕ вещество, то где на нем надпись made in Russia??? О чем тогда все эти вопли про санкции? К кому, за что? 14

Corddamon Вроде нигде не говорилось что это новое вещество. Говорилось что это разрешеное вещество, со свойствами схожими с новичком. Но если оно разрешеное, то к новичку вринципе даже близкого отношения не имеет, и тогда зачем слово новичек в отчете? Чисто для хайпа? И опять же, по каким свойствам схоже? Это ФОС? Так ФОС куча бытовых химикатов. Или это просто ингибитор холинэстеразы? Так их еще больше. Балаган а не ОЗХО 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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