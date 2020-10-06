https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578499015.html

ФРГ признала, что вещество в пробах Навального не относится к запрещенным

Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Алексея Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:39

2020-10-06T18:39

2020-10-06T19:14

россия

мария захарова

алексей навальный

дмитрий песков

германия

берлин (город)

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> считает, что заявление <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">ОЗХО</a> по делу Алексея Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных, говорится в сообщении кабинета министров Германии."Федеральное правительство обратилось в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) за технической поддержкой в анализе проб, взятых у Алексея Навального. Сегодня ОЗХО опубликовала результаты анализа двух задействованных лабораторий. Результаты согласуются с результатами, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это еще раз подтверждает несомненные доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия от группы "Новичок". Это малоизвестное нервно-паралитическое вещество еще не внесено в официальный список ОЗХО", - говорится в сообщении кабмина ФРГ.Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник заявила, что в организме <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578428440.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578408754.html

Иван Широн Думаю теперь можно не париться нашему ФСБ и реально ликвидировать всех, кто неугоден. Все равно санкции введи на ровном месте. Как достроят северный поток 2 и запустят "валите" всех неугодных. Так и так все равно в 3 раз кого то вновь "новичком" траванут через несколько лет. А так хоть будет за что... 34

Семен Семеныч Под проливным дождём, между струйками... 29

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россия

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, германия, берлин (город), происшествия