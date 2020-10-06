https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578493528.html

Глава МИД Британии не связывает инцидент с Навальным с действиями России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что пока не связывает с действиями российских властей инцидент с Алексеем Навальным, но при этом заявил, что... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:19

2020-10-06T18:19

2020-10-06T18:19

госпитализация алексея навального

россия

доминик рааб

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:214:3169:1997_1400x0_80_0_0_edc1679a65afabf0591e2637ef8df6ea.jpg

<strong>ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Глава МИД Великобритании <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a> заявил, что пока не связывает с действиями российских властей инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но при этом заявил, что Россия должна разъяснить ситуацию."Мы пока не связали этот случай с <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> или с российским государством, но я думаю, это очень серьезный повод для того, чтобы Россия разъяснила ситуацию", - сказал Рааб во вторник на комитетских слушаниях в парламенте.Он сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания </a>будет внимательно следить за выводами ОЗХО и затем обдумывать дальнейшие меры.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578489449.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578365009.html

Natalia Bikowa Если думать по-настоящему, без политики, то думать придётся долго. 154

Василий Кнутт Чем раньше российское государство начало бы следственные мероприятия, а не изображала невесть кого, то меньше было бы и подозрений на ее вовлеченность 53

10

россия

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, доминик рааб, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великобритания, в мире