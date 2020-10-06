https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578486108.html
В Кремле не видели отчета ОЗХО по Навальному
В Кремле пока не видели отчета ОЗХО, согласно которому в образцах крови и мочи Алексея Навального обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, необходимо... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:54
2020-10-06T17:54
2020-10-06T18:00
госпитализация алексея навального
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
дмитрий песков
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не видели отчета ОЗХО, согласно которому в образцах крови и мочи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, необходимо время, чтобы эта информация была передана по дипломатическим каналам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы пока не располагаем такой информацией. Нужно какое-то время, чтобы это было по дипканалам передано и мы получили об этом информацию. Но, по всей видимости, там будет вся информация, которая необходима", - заявил Песков в ответ на вопрос, получила ли Россия отчет ОЗХО по делу Навального, в котором подтверждается, что тот был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы.
https://ria.ru/20201006/ozkho-1578485521.html
Max Giz
Лучше и не видеть! Там ужас-ужас!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, в мире