https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578486108.html

В Кремле не видели отчета ОЗХО по Навальному

В Кремле пока не видели отчета ОЗХО, согласно которому в образцах крови и мочи Алексея Навального обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, необходимо... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:54

2020-10-06T17:54

2020-10-06T18:00

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:256:1200:931_1400x0_80_0_0_e737f2b8e14e96cb9efb2a8d9b611c41.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не видели отчета ОЗХО, согласно которому в образцах крови и мочи <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, необходимо время, чтобы эта информация была передана по дипломатическим каналам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы пока не располагаем такой информацией. Нужно какое-то время, чтобы это было по дипканалам передано и мы получили об этом информацию. Но, по всей видимости, там будет вся информация, которая необходима", - заявил Песков в ответ на вопрос, получила ли Россия отчет ОЗХО по делу Навального, в котором подтверждается, что тот был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы.

https://ria.ru/20201006/ozkho-1578485521.html

Max Giz Лучше и не видеть! Там ужас-ужас! 11

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, дмитрий песков, в мире