https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578428440.html

Разработчик "Новичка" оценил состояние Навального

Внешний вид Алексея Навального во время первого видеоинтервью напоминает человека после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, а не жертву... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:02

2020-10-06T14:02

2020-10-06T14:02

леонид ринк

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:256:1200:931_1400x0_80_0_0_e737f2b8e14e96cb9efb2a8d9b611c41.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Внешний вид <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> во время первого видеоинтервью напоминает человека после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, а не жертву отравления фосфорными боевыми веществами, рассказал РИА Новости во вторник разработчик "Новичка" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank">Леонид Ринк</a>.Он напомнил о коллеге, который случайно отравился "Новичком" в 1987 году и несколько месяцев лежал в коме, а затем длительное время болел и не смог поправиться, тем более за такой короткий срок."Это не единый случай. Я знаю людей, которые даже издали с 15-20 метров на "изделие" посмотрели. Потом четыре месяца в коме лежали. Пока всю кровь от родственников не влили в них, четыре месяца лежали в коме", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578417144.html

Павел Иванов Теперь Ринк знает, какие последствия от просроченного советского Новичка. Ведь официально РФ его уже долгие годы не выпускает. 26

Владимир Песоцкий Ну да, после комы от сахарного диабета идут галлюцинации и нарушаются когнитивные функции?)) И какой ещё "разработчик Новичка"? МИД ещё с 2018 года отрицает существование программы по разработке вещества «Новичок» в СССР и России! Захарова недавно повторила это. 17

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия