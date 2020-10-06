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https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578428440.html
Разработчик "Новичка" оценил состояние Навального
Внешний вид Алексея Навального во время первого видеоинтервью напоминает человека после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, а не жертву... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:02
2020-10-06T14:02
леонид ринк
госпитализация алексея навального
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Внешний вид <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> во время первого видеоинтервью напоминает человека после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, а не жертву отравления фосфорными боевыми веществами, рассказал РИА Новости во вторник разработчик "Новичка" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank">Леонид Ринк</a>.Он напомнил о коллеге, который случайно отравился "Новичком" в 1987 году и несколько месяцев лежал в коме, а затем длительное время болел и не смог поправиться, тем более за такой короткий срок."Это не единый случай. Я знаю людей, которые даже издали с 15-20 метров на "изделие" посмотрели. Потом четыре месяца в коме лежали. Пока всю кровь от родственников не влили в них, четыре месяца лежали в коме", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578417144.html
Теперь Ринк знает, какие последствия от просроченного советского Новичка. Ведь официально РФ его уже долгие годы не выпускает.
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Ну да, после комы от сахарного диабета идут галлюцинации и нарушаются когнитивные функции?)) И какой ещё "разработчик Новичка"? МИД ещё с 2018 года отрицает существование программы по разработке вещества «Новичок» в СССР и России! Захарова недавно повторила это.
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РИА Новости
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леонид ринк, госпитализация алексея навального, алексей навальный, происшествия

Разработчик "Новичка" оценил состояние Навального

14:02 06.10.2020
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Внешний вид Алексея Навального во время первого видеоинтервью напоминает человека после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, а не жертву отравления фосфорными боевыми веществами, рассказал РИА Новости во вторник разработчик "Новичка" Леонид Ринк.
"По внешнему виду скажу - как нормальный вид после пищевки [пищевого отравления]. Это очевидно. Что мы теперь, после каждого насморка у Навального будем большие обсуждения устраивать? Сейчас говорить про следы фосфорного отравления? Если его не было. Давайте лучше с врачами говорить, как выглядят люди после естественной комы сахарной [от сахарного диабета]. Как они выглядят через неделю? Так и выглядят", - сказал Ринк.
Он напомнил о коллеге, который случайно отравился "Новичком" в 1987 году и несколько месяцев лежал в коме, а затем длительное время болел и не смог поправиться, тем более за такой короткий срок.
"Это не единый случай. Я знаю людей, которые даже издали с 15-20 метров на "изделие" посмотрели. Потом четыре месяца в коме лежали. Пока всю кровь от родственников не влили в них, четыре месяца лежали в коме", - добавил собеседник агентства.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Леонид РинкГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПроисшествия
 
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