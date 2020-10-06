https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578408754.html

Навальный рассказал о "наркотрипе" после комы

Блогер Алексей Навальный в интервью Юрию Дудю рассказал об ощущениях, которые он испытывал во время пребывания в коме и во время выхода из нее. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:52

2020-10-06T12:52

2020-10-06T12:52

госпитализация алексея навального

россия

юрий дудь

алексей навальный

москва

германия

сша

берлин (город)

виктор пелевин

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> в <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Дудю</a> рассказал об ощущениях, которые он испытывал во время пребывания в коме и во время выхода из нее.Так, по его словам, он ничего не чувствовал."Ты просто спишь в полной отключке, это не похоже на сон", — заявил блогер. При этом он отметил, что выход из этого состояния совсем не похож на то, как это показывают в кино. Навальный также рассказал, что 18 дней был "жестко на наркоте", а потом его снимали с нее."Я испытал полусмерть, потом кому, а потом еще и наркотические адские галлюцинации. Весь этот наркотрип, прямо как в <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Pelevin/" target="_blank" data-auto="true">Пелевине</a> или в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", по полной программе", — заявил он.В течение продолжительного времени ему казалось, что он жил в другой реальности: ему якобы сказали, что он попал в аварию в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, и японский профессор "сделает новые ноги и новую спину"."Это не то, что видел, это было реально. Это была штука, с которой я жил несколько дней. Это было, видимо, в тот момент, либо когда я еще спал, либо когда я сидел с открытым ртом и не узнавал людей, а в своей голове я вел с ними увлекательные диалоги. <...> Это была даже не галлюцинация, это реальность", — поделился блогер.Он отметил, что понимал, что лежит в больнице и ему плохо, а также то, что он вышел из комы."Галлюцинации, в моем случае, это никакие не розовые слоны, не говорящие зайцы, это никакие не приятные ощущения, это довольно адская фигня. <…> Это было очень плохо", — признался он.Алексея Навального <a href="https://ria.ru/category_gospitalizatsiya-alekseya-navalnogo-v-omske" target="_blank">госпитализировали</a> 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.По итогам обследования блогера, местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало причиной — неясно, но ядов в моче и крови Навального не нашли. Позднее его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило, что блогера отравили отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В ОЗХО по запросу Германии также ведется свое расследование. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробные данные по результатам анализов Навального, однако ответа не получила.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Его изучали около 20 стран запада, в том числе Британия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Об улучшение состояния блогера стало известно 7 сентября. Его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце сентября его выписали из стационара. Сейчас он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578394709.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578219876.html

https://ria.ru/20201005/lobbisty-1578241721.html

Make Yellowstone Great Again Намекает, что срочно нужен кокаин опохмелиться? 19

Алексей Смирнов говорю: "Меня отравили, я сейчас умру" - слова Лехи в самолете, не я отравился чем то.. Какая "на наркоте" - у него сломана спина и ему колют обезболивающие? Такой бред - могли бы на бумажке написать, что ему нести в массы неволяшек. Из всего это следует - раз не проговорена четко легенда - Лешика списали за ненадобностью. Он больше им не нужен, ну если только в виде сакральной жертвы, но уже по настоящему. 14

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россия

москва

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, юрий дудь, алексей навальный, москва, германия, сша, берлин (город), виктор пелевин, в мире