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https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578394709.html
Навальный рассказал о встрече с Меркель
Алексей Навальный рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с ним в больнице начала беседу на русском языке, это был частный, не политический... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:08
2020-10-06T12:08
алексей навальный
ангела меркель
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> рассказал, что канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> на встрече с ним в больнице начала беседу на русском языке, это был частный, не политический разговор.Ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил сообщения, что Меркель посетила Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.По его словам, он не был в курсе ее визита в больницу, но ему было приятно.Он добавил, что никакой особой охраны у Меркель не было, но в больнице с ним находились полицейские. Также Навальный отметил, что сейчас у него есть охрана.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578393250.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/maas-1577958142.html
Надо лишить навального гражданства и выслать из страны, без право на въезд.
21
А, может, хватит пиарить это Н. и "миги славы" ему создавать: что крякнул, чем дрыгнул, куда прыгнул.....Время для короткого официального: "Навальному запрещён въезд в Россию". Самое время.
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швеция
москва
берлин (город)
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алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Навальный рассказал о встрече с Меркель

12:08 06.10.2020
 
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Алексей Навальный рассказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с ним в больнице начала беседу на русском языке, это был частный, не политический разговор.
Ранее сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил сообщения, что Меркель посетила Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.
"Она (Меркель) зашла, у меня первая мысль была одна – это же больница, как хорошо, что я одет. Это был частный разговор с семьей, я не буду рассказывать никакие подробности, не было сказано ничего значительно, это не был политический разговор. Меня поразило, насколько она в курсе подробностей и очень хорошо понимает, что происходит в России… Зашла Меркель и начала говорить на русском языке. Мы потом перешли на английский, но мне показалось, она явно могла бы говорить на русском", - сказал Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю. Это первое видеоинтервью оппозиционера после случившегося с ним.
По его словам, он не был в курсе ее визита в больницу, но ему было приятно.
"Это было, безусловно, приятно (что Меркель пришла)", - отметил Навальный.
Он добавил, что никакой особой охраны у Меркель не было, но в больнице с ним находились полицейские. Также Навальный отметил, что сейчас у него есть охрана.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Алексей НавальныйАнгела МеркельДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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