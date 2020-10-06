https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578393250.html

Навальный дал интервью Дудю после госпитализации

Алексей Навальный рассказал, как ему стало плохо в самолете в августе и какие ощущения он испытывал перед госпитализацией в Омске. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:02

2020-10-06T12:02

2020-10-06T15:20

юрий дудь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

германия

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a> рассказал, как ему стало плохо в самолете в августе и какие ощущения он испытывал перед госпитализацией в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a>."Я анализировал и думал, когда же мне первый раз поплохело, и понял, что в аэропорту мне было отлично, меня не занимало ничего кроме как купить сибирских конфет детям в подарок. Сел в самолет, предвкушал, будут прекрасные три с половиной часа, потому что никто меня не трогает. Я открыл компьютер, включил "Рика и Морти" (сериал), я всегда так делаю на взлете, начал смотреть… Ровно поэтому я, кстати, я знаю точно, на какой минуте мне стало плохо, потому что я потом открыл компьютер… Что-то как-то на 20-й минуте стало мне неинтересно смотреть этого "Рика и Морти", я чувствую, что холодный пот льется по мне", - сказал Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю. Это первое видеоинтервью оппозиционера после случившегося с ним.<a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Dud" target="_blank">Дудь</a> после рассказа Навального отметил, что при взлете запрещено использовать гаджеты. Навальный ответил, что обычно его просят выключить компьютер, но в той ситуации стюардесса не просила его об этом, поэтому он продолжил смотреть сериал.По словам Навального, он никогда не испытывал ничего подобного - стало очень плохо и "накатило ощущение - "я сейчас умру", но понять от чего и что болит было невозможно. Он добавил, что попросил своего пресс-секретаря Киру Ярмыш поговорить с ним. "Я вижу, рот открывается, что-то говорит, но не очень понятно", - рассказал Навальный.По его словам, он решил пойти в туалет умыться. "Посидел минуту, думаю, сейчас еще посижу, потом думаю: "Нет, не смогу уже выйти сам", - сказал он."Ну я думаю: "Надо попросить о помощи, потому что невозможно идти на свое место, наверное, даже, не дойду". Как-то неожиданно для себя я поворачиваюсь к бортпроводнику и говорю: "Меня отравили, я сейчас умру" и просто ложусь ему под ноги", - рассказал Навальный.Последнее, что он запомнил - все забегали, начали что-то спрашивать, просили не отключаться, а потом "как-то все затихло".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html

https://ria.ru/20201005/lobbisty-1578241721.html

https://ria.ru/20201004/navalnyy-1578168365.html

kotofej Ему бы книжки детские писать, с таким то слогом... 111

Gloomy Humorist ох, и долго же Новичок в него всасывался.... 108

31

германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дудь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, омск, происшествия