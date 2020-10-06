https://ria.ru/20201006/mrot-1578369888.html
Котяков: МРОТ при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:39
2020-10-06T10:39
2020-10-06T10:39
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Министр труда и социальной защиты <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> заявил, что минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум при новой методике расчета.По его словам, в министерстве шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда."И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью", - сказал он за заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по социальной политике.
https://ria.ru/20200930/mrot-1578003396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), совет федерации рф, общество