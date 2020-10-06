https://ria.ru/20201006/mnogodetnye-1578338856.html
В Приморье 14 миллионов рублей направили на помощь многодетным семьям
Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:12
2020-10-06T05:12
2020-10-06T05:12
олег кожемяко
владивосток
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152428/20/1524282074_0:268:3164:2048_1400x0_80_0_0_a392eb8cb0c0944f750101a79a800b65.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона."На два вида выплат многодетным семьям с низким достатком с начала года направлено 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В том числе на компенсации семьям за покупку школьной и спортивной формы с начала года направлено около 8,6 миллиона рублей. За этой выплатой в 5 тысяч рублей обратились свыше 1,5 тысячи многодетных приморцев. Почти 1,8 тысячи семей получили по 2,5 тысячи рублей на ребенка. Этот вид поддержки также можно использовать при подготовке детей к школе.Кроме покупки канцелярских товаров этой выплатой можно возместить расходы на лекарство, проезд, посещение кинотеатров, музеев, цирка, океанариума, зоопарка.Социальная поддержка многодетным семьям с низким доходом закреплена единым законом, который в 2018 году инициировал глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a>. Кроме выплат такие приморцы получают компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи и 100% – за взнос на капитальный ремонт и за вывоз коммунальных отходов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
https://ria.ru/20200924/zhile-1577717211.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152428/20/1524282074_433:0:3164:2048_1400x0_80_0_0_3b24e504fd42b3846efdc8376cd9c5c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона.
"На два вида выплат многодетным семьям с низким достатком с начала года направлено 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В том числе на компенсации семьям за покупку школьной и спортивной формы с начала года направлено около 8,6 миллиона рублей. За этой выплатой в 5 тысяч рублей обратились свыше 1,5 тысячи многодетных приморцев. Почти 1,8 тысячи семей получили по 2,5 тысячи рублей на ребенка. Этот вид поддержки также можно использовать при подготовке детей к школе.
Кроме покупки канцелярских товаров этой выплатой можно возместить расходы на лекарство, проезд, посещение кинотеатров, музеев, цирка, океанариума, зоопарка.
Социальная поддержка многодетным семьям с низким доходом закреплена единым законом, который в 2018 году инициировал глава Приморья Олег Кожемяко
. Кроме выплат такие приморцы получают компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи и 100% – за взнос на капитальный ремонт и за вывоз коммунальных отходов.
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.