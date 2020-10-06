https://ria.ru/20201006/mnogodetnye-1578338856.html

В Приморье 14 миллионов рублей направили на помощь многодетным семьям

Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:12

2020-10-06T05:12

2020-10-06T05:12

олег кожемяко

владивосток

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона."На два вида выплат многодетным семьям с низким достатком с начала года направлено 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В том числе на компенсации семьям за покупку школьной и спортивной формы с начала года направлено около 8,6 миллиона рублей. За этой выплатой в 5 тысяч рублей обратились свыше 1,5 тысячи многодетных приморцев. Почти 1,8 тысячи семей получили по 2,5 тысячи рублей на ребенка. Этот вид поддержки также можно использовать при подготовке детей к школе.Кроме покупки канцелярских товаров этой выплатой можно возместить расходы на лекарство, проезд, посещение кинотеатров, музеев, цирка, океанариума, зоопарка.Социальная поддержка многодетным семьям с низким доходом закреплена единым законом, который в 2018 году инициировал глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a>. Кроме выплат такие приморцы получают компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи и 100% – за взнос на капитальный ремонт и за вывоз коммунальных отходов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.

https://ria.ru/20200924/zhile-1577717211.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество