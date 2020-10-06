Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/mnogodetnye-1578338856.html
В Приморье 14 миллионов рублей направили на помощь многодетным семьям
Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:12
2020-10-06T05:12
олег кожемяко
владивосток
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152428/20/1524282074_0:268:3164:2048_1400x0_80_0_0_a392eb8cb0c0944f750101a79a800b65.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона."На два вида выплат многодетным семьям с низким достатком с начала года направлено 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В том числе на компенсации семьям за покупку школьной и спортивной формы с начала года направлено около 8,6 миллиона рублей. За этой выплатой в 5 тысяч рублей обратились свыше 1,5 тысячи многодетных приморцев. Почти 1,8 тысячи семей получили по 2,5 тысячи рублей на ребенка. Этот вид поддержки также можно использовать при подготовке детей к школе.Кроме покупки канцелярских товаров этой выплатой можно возместить расходы на лекарство, проезд, посещение кинотеатров, музеев, цирка, океанариума, зоопарка.Социальная поддержка многодетным семьям с низким доходом закреплена единым законом, который в 2018 году инициировал глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a>. Кроме выплат такие приморцы получают компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи и 100% – за взнос на капитальный ремонт и за вывоз коммунальных отходов.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
https://ria.ru/20200924/zhile-1577717211.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152428/20/1524282074_433:0:3164:2048_1400x0_80_0_0_3b24e504fd42b3846efdc8376cd9c5c1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кожемяко, владивосток, приморский край, общество

В Приморье 14 миллионов рублей направили на помощь многодетным семьям

05:12 06.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Власти Приморья с начала года направили свыше 14 миллионов рублей на выплаты многодетным семьям с низкими доходами, сообщает правительство региона.
"На два вида выплат многодетным семьям с низким достатком с начала года направлено 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В том числе на компенсации семьям за покупку школьной и спортивной формы с начала года направлено около 8,6 миллиона рублей. За этой выплатой в 5 тысяч рублей обратились свыше 1,5 тысячи многодетных приморцев. Почти 1,8 тысячи семей получили по 2,5 тысячи рублей на ребенка. Этот вид поддержки также можно использовать при подготовке детей к школе.
Кроме покупки канцелярских товаров этой выплатой можно возместить расходы на лекарство, проезд, посещение кинотеатров, музеев, цирка, океанариума, зоопарка.
Социальная поддержка многодетным семьям с низким доходом закреплена единым законом, который в 2018 году инициировал глава Приморья Олег Кожемяко. Кроме выплат такие приморцы получают компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи и 100% – за взнос на капитальный ремонт и за вывоз коммунальных отходов.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 16:20
Приморье вдвое увеличило темпы обеспечения детей-сирот жильем
В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, в том числе снижение доли населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного минимума до 7,3% к 2027 году.
 
Обсудить0
Олег КожемякоВладивостокПриморский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
Лента новостейМолния