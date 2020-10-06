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Космическая обсерватория ГАММА-400
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https://ria.ru/20201006/mks-1578451810.html
Отправляющийся на МКС экипаж готов продолжить поиск утечки воздуха
Отправляющийся на Международную космическую станцию экипаж готов продолжить работу по поиску утечки в российском модуле "Звезда", сообщил командир корабля "Союз РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:35
2020-10-06T15:57
хочу стать космонавтом
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Отправляющийся на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> экипаж готов продолжить работу по поиску утечки в российском модуле "Звезда", сообщил командир корабля "Союз МС-17" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a>."В программу подготовки входит штатное использование средств как диагностики, так и профилактики и ремонта возможных негерметичных мест на борту. Кроме штатной программы мы изучаем текущую ситуацию на МКС и готовы продолжить работы, начатые нашими товарищами", - приводятся его слова на сайте администрации города <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американская астронавтка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней до 9 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201005/mks-1578317638.html
https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html
https://ria.ru/20201001/utechka-1578042771.html
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кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)

Отправляющийся на МКС экипаж готов продолжить поиск утечки воздуха

15:35 06.10.2020 (обновлено: 15:57 06.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Отправляющийся на Международную космическую станцию экипаж готов продолжить работу по поиску утечки в российском модуле "Звезда", сообщил командир корабля "Союз МС-17" Сергей Рыжиков.
"В программу подготовки входит штатное использование средств как диагностики, так и профилактики и ремонта возможных негерметичных мест на борту. Кроме штатной программы мы изучаем текущую ситуацию на МКС и готовы продолжить работы, начатые нашими товарищами", - приводятся его слова на сайте администрации города Байконур.
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5 октября, 21:10
НАСА оценило опасность утечки воздуха на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 14:57РИА Наука
Эксперты назвали возможную причину утечки воздуха на МКС
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Рассвет над Байкалом с борта МКС - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:24РИА Наука
Руководитель полета рассказал о сложностях при поиске места утечки на МКС
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американская астронавтка Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней до 9 апреля 2021 года.
 
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Хочу стать космонавтомКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАБайконур (город)
 
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