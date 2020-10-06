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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201006/lenoblast-1578395506.html
Власти Ленобласти: мусороперерабатывающего завода под Гатчиной не будет
Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи Гатчины и работает над тем, чтобы исключить эту... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:31
2020-10-06T12:31
ленинградская область
гатчина
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости</strong>. Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи <a href="https://ria.ru/location_Gatchina" target="_blank">Гатчины</a> и работает над тем, чтобы исключить эту площадку из региональной территориальной схемы по обращению с отходами, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что "Единый региональный оператор" намерен до 2024 года построить под Гатчиной предприятие по переработке отходов мощностью более одного миллиона тонн отходов в год.Кроме того, по словам Ильина, в контексте достигнутых с Санкт-Петербургом договоренностей о создании единого регионального оператора в сфере обращения с отходами, реализация указанного проекта не является актуальной.В пресс-службе областной администрации напомнили, что ранее губернатор Ленинградской области дал поручение закрыть все действующие полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона к 2023 году. К этому году в области должны появиться полноценные заводы по глубокой переработки мусора.Областные власти неоднократно подчеркивали, что мусоросжигающих заводов в Ленобласти не будет.
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Власти Ленобласти: мусороперерабатывающего завода под Гатчиной не будет

12:31 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПристань и Белое озеро на территории музея-заповедника "Гатчина" в Ленинградской области
Пристань и Белое озеро на территории музея-заповедника Гатчина в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи Гатчины и работает над тем, чтобы исключить эту площадку из региональной территориальной схемы по обращению с отходами, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что "Единый региональный оператор" намерен до 2024 года построить под Гатчиной предприятие по переработке отходов мощностью более одного миллиона тонн отходов в год.
"Еще весной этого года губернатор Ленинградской области дал поручение внести изменения в территориальную схему размещения отходов по исключению данного участка из территориальной схемы. Новый вариант территориальной схемы в ноябре будет размещен в информационных системах с исключением данного участка", - сказал чиновник.
Кроме того, по словам Ильина, в контексте достигнутых с Санкт-Петербургом договоренностей о создании единого регионального оператора в сфере обращения с отходами, реализация указанного проекта не является актуальной.
Мусорные контейнеры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 14:42Ленинградская область
Ленобласть и Петербург сформируют единого оператора по обращению с ТКО
В пресс-службе областной администрации напомнили, что ранее губернатор Ленинградской области дал поручение закрыть все действующие полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона к 2023 году. К этому году в области должны появиться полноценные заводы по глубокой переработки мусора.
Областные власти неоднократно подчеркивали, что мусоросжигающих заводов в Ленобласти не будет.
 
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Ленинградская областьГатчина
 
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