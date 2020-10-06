https://ria.ru/20201006/lenoblast-1578395506.html

Власти Ленобласти: мусороперерабатывающего завода под Гатчиной не будет

Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи Гатчины и работает над тем, чтобы исключить эту... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:31

2020-10-06T12:31

2020-10-06T12:31

ленинградская область

гатчина

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости</strong>. Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи <a href="https://ria.ru/location_Gatchina" target="_blank">Гатчины</a> и работает над тем, чтобы исключить эту площадку из региональной территориальной схемы по обращению с отходами, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что "Единый региональный оператор" намерен до 2024 года построить под Гатчиной предприятие по переработке отходов мощностью более одного миллиона тонн отходов в год.Кроме того, по словам Ильина, в контексте достигнутых с Санкт-Петербургом договоренностей о создании единого регионального оператора в сфере обращения с отходами, реализация указанного проекта не является актуальной.В пресс-службе областной администрации напомнили, что ранее губернатор Ленинградской области дал поручение закрыть все действующие полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона к 2023 году. К этому году в области должны появиться полноценные заводы по глубокой переработки мусора.Областные власти неоднократно подчеркивали, что мусоросжигающих заводов в Ленобласти не будет.

https://ria.ru/20201002/otkhody-1578109789.html

гатчина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гатчина