Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/lechenie-1578399755.html
Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике
Алексей Навальный сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite будет стоить порядка 60 или 70 тысяч евро, все, кто поможет оплатить счет, свои фамилии... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:25
2020-10-06T13:47
госпитализация алексея навального
евгений пригожин
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:256:1200:931_1400x0_80_0_0_e737f2b8e14e96cb9efb2a8d9b611c41.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite будет стоить порядка 60 или 70 тысяч евро, все, кто поможет оплатить счет, свои фамилии назовут."Еще финального счета они не выставили, потому что физиотерапевты и все остальное, но я думаю, исходя из того, что мы до этого видели, это будет порядка 60 или 70 тысяч евро… Для меня это деньги огромные, безусловно, у меня нет никаких 70 тысяч, чтобы оплатить свое лечение", - сказал он в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vps43rXgaZc" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью</a> журналисту <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Дудю</a>. Это первое видеоинтервью Навального после случившегося с ним.Навальный отметил, что есть люди, которые готовы помочь в оплате лечения."Мы поставили условие – спасибо большое (за помощь в оплате), но вы будете должны раскрыть свои имена, как Зимин (Борис), который оплатил самолет… Все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они свои фамилии назовут", - пояснил он.Дудь отметил, что основной источник годового дохода Навального – это юридическая работа на российского предпринимателя Бориса Зимина. Навальный это подтвердил."В основном это организация работы по взаимодействию с ЕСПЧ… Он (Зимин) заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу, но это не то, что полноценные супер отношения – клиент-заказчик… Это не похоже на спонсорство, но безусловно, ему не настолько нужны эти услуги, тем более, что он их заказывает не для себя, а для третьих лиц, в первую очередь, он хочет нас поддержать", - объяснил Навальный.Ранее бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> перечислил в берлинскую клинику Charite транш в размере миллиона рублей на лечение Алексея Навального, сообщала компания "Конкорд". Эти деньги Пригожину вернули. В пресс-службе компании предположили, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578394709.html
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578393250.html
Деньги любимая тема для этого перевёртыша....
47
Отлично, вот и узнаем всех мальчишей-плохишей, готовых за банку варенья и корзину печенья.
42
19
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:43:1200:943_1400x0_80_0_0_e359edca3aad6facd2bb211587d1ac00.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, евгений пригожин, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике

12:25 06.10.2020 (обновлено: 13:47 06.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Алексей Навальный сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite будет стоить порядка 60 или 70 тысяч евро, все, кто поможет оплатить счет, свои фамилии назовут.
"Еще финального счета они не выставили, потому что физиотерапевты и все остальное, но я думаю, исходя из того, что мы до этого видели, это будет порядка 60 или 70 тысяч евро… Для меня это деньги огромные, безусловно, у меня нет никаких 70 тысяч, чтобы оплатить свое лечение", - сказал он в интервью журналисту Юрию Дудю. Это первое видеоинтервью Навального после случившегося с ним.
Навальный отметил, что есть люди, которые готовы помочь в оплате лечения.
"Мы поставили условие – спасибо большое (за помощь в оплате), но вы будете должны раскрыть свои имена, как Зимин (Борис), который оплатил самолет… Все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они свои фамилии назовут", - пояснил он.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 12:08
Навальный рассказал о встрече с Меркель
Дудь отметил, что основной источник годового дохода Навального – это юридическая работа на российского предпринимателя Бориса Зимина. Навальный это подтвердил.
"В основном это организация работы по взаимодействию с ЕСПЧ… Он (Зимин) заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу, но это не то, что полноценные супер отношения – клиент-заказчик… Это не похоже на спонсорство, но безусловно, ему не настолько нужны эти услуги, тем более, что он их заказывает не для себя, а для третьих лиц, в первую очередь, он хочет нас поддержать", - объяснил Навальный.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику Charite транш в размере миллиона рублей на лечение Алексея Навального, сообщала компания "Конкорд". Эти деньги Пригожину вернули. В пресс-службе компании предположили, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 12:02
Навальный дал интервью Дудю после госпитализации
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Обсудить19
Госпитализация Алексея НавальногоЕвгений ПригожинАлексей НавальныйШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
Лента новостейМолния