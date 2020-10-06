https://ria.ru/20201006/lechenie-1578399755.html

Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике

Алексей Навальный сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite будет стоить порядка 60 или 70 тысяч евро, все, кто поможет оплатить счет, свои фамилии... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:25

2020-10-06T12:25

2020-10-06T13:47

госпитализация алексея навального

евгений пригожин

алексей навальный

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite будет стоить порядка 60 или 70 тысяч евро, все, кто поможет оплатить счет, свои фамилии назовут."Еще финального счета они не выставили, потому что физиотерапевты и все остальное, но я думаю, исходя из того, что мы до этого видели, это будет порядка 60 или 70 тысяч евро… Для меня это деньги огромные, безусловно, у меня нет никаких 70 тысяч, чтобы оплатить свое лечение", - сказал он в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vps43rXgaZc" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью</a> журналисту <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Дудю</a>. Это первое видеоинтервью Навального после случившегося с ним.Навальный отметил, что есть люди, которые готовы помочь в оплате лечения."Мы поставили условие – спасибо большое (за помощь в оплате), но вы будете должны раскрыть свои имена, как Зимин (Борис), который оплатил самолет… Все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они свои фамилии назовут", - пояснил он.Дудь отметил, что основной источник годового дохода Навального – это юридическая работа на российского предпринимателя Бориса Зимина. Навальный это подтвердил."В основном это организация работы по взаимодействию с ЕСПЧ… Он (Зимин) заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу, но это не то, что полноценные супер отношения – клиент-заказчик… Это не похоже на спонсорство, но безусловно, ему не настолько нужны эти услуги, тем более, что он их заказывает не для себя, а для третьих лиц, в первую очередь, он хочет нас поддержать", - объяснил Навальный.Ранее бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> перечислил в берлинскую клинику Charite транш в размере миллиона рублей на лечение Алексея Навального, сообщала компания "Конкорд". Эти деньги Пригожину вернули. В пресс-службе компании предположили, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578394709.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578393250.html

Арсений Новиков Деньги любимая тема для этого перевёртыша.... 47

Make Yellowstone Great Again Отлично, вот и узнаем всех мальчишей-плохишей, готовых за банку варенья и корзину печенья. 42

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швеция

москва

берлин (город)

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