https://ria.ru/20201006/kotyakov-1578377674.html
В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 61 субъекте страны прожиточный минимум занижен, что говорит о недофинансировании даже минимального набора,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:14
2020-10-06T11:14
2020-10-06T11:14
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="https://ria.ru/person_anton-kotyakov" target="_blank">Антон Котяков</a> заявил, что в 61 субъекте страны прожиточный минимум занижен, что говорит о недофинансировании даже минимального набора, необходимого человеку для повседневной жизни."На сегодняшний день 17 субъектов РФ имеют прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам даже выше, чем то, что было в расчетной модели... Порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый, ...но в 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен", - сказал он на заседании соцкомитета Совета Федерации.Министр добавил, что такая дифференциация прожиточного минимума по социально-демографическим группам формирует абсолютное социальное неравенство между субъектами. Заниженный прожиточный минимум в отдельных субъектах на 30% говорит о недофинансированнии минимального набора, который нужен для повседневной жизни, отметил Котяков.
https://ria.ru/20200930/mrot-1578003396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), совет федерации рф, общество