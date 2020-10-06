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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427968.html
Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса
Угроза коронавируса для России не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил Владимир Путин на видеоконференции с лидерами думских фракций. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:59
2020-10-06T19:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Угроза коронавируса для <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на видеоконференции с лидерами думских фракций.Он также поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался."Напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов", — заключил Путин.За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, из них 4082 в Москве. Столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также продлили осенние каникулы. Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что власти временно блокируют социальные карты пенсионеров и школьников.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Значит бункер уже готов.
99
Лекарство от ковида за 14 тыс. руб. под заказ с доставкой через 10 дней это конечно уже достижение. И мифическая вакцина (((
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса

13:59 06.10.2020 (обновлено: 19:56 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Угроза коронавируса для России не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил Владимир Путин на видеоконференции с лидерами думских фракций.
"Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях Думы", — добавил президент.
Он также поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался.
"Напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов", — заключил Путин.
За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19, из них 4082 в Москве. Столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также продлили осенние каникулы. Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что власти временно блокируют социальные карты пенсионеров и школьников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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