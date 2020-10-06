https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427968.html

Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса

Угроза коронавируса для России не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил Владимир Путин на видеоконференции с лидерами думских фракций. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:59

2020-10-06T13:59

2020-10-06T19:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Угроза коронавируса для <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> не отступила, но власти готовы к любому развитию событий, заявил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на видеоконференции с лидерами думских фракций.Он также поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался."Напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов", — заключил Путин.За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, из них 4082 в Москве. Столичные власти призвали соблюдать масочный и перчаточный режимы, распорядились перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также продлили осенние каникулы. Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что власти временно блокируют социальные карты пенсионеров и школьников.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Павел Иванов Значит бункер уже готов. 99

yu yu Лекарство от ковида за 14 тыс. руб. под заказ с доставкой через 10 дней это конечно уже достижение. И мифическая вакцина ((( 70

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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