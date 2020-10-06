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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578426010.html
Инфекционист оценил шансы полного исчезновение коронавируса
Коронавирус останется в мире навсегда, только со временем он перестанет быть таким патогенным, вредным и заразным, считает доктор медицинских наук,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:51
2020-10-06T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир малышев
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус останется в мире навсегда, только со временем он перестанет быть таким патогенным, вредным и заразным, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Малышев</a>.Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615 – до 1 237 504, выписаны после болезни 6 252 человека. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4082, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 411, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 347. Заммэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> заявила, что Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, владимир малышев, общество

Инфекционист оценил шансы полного исчезновение коронавируса

13:51 06.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Коронавирус останется в мире навсегда, только со временем он перестанет быть таким патогенным, вредным и заразным, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Давайте так, я думаю, что он с нами останется навсегда. Но он уже не будет такой патогенный, он уже не будет такой вредный, он не будет такой заразный", - сказал Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615 – до 1 237 504, выписаны после болезни 6 252 человека. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 4082, Санкт-Петербурге - 411, Подмосковье - 347. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир МалышевОбщество
 
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