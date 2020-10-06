https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578426010.html

Инфекционист оценил шансы полного исчезновение коронавируса

Коронавирус останется в мире навсегда, только со временем он перестанет быть таким патогенным, вредным и заразным, считает доктор медицинских наук,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:51

2020-10-06T13:51

2020-10-06T13:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

владимир малышев

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус останется в мире навсегда, только со временем он перестанет быть таким патогенным, вредным и заразным, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Малышев</a>.Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615 – до 1 237 504, выписаны после болезни 6 252 человека. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4082, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 411, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 347. Заммэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> заявила, что Москва уже вышла к пиковым значениям середины весны.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, владимир малышев, общество