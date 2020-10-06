https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578412081.html

Вторая волна COVID-19 в Москве может быть в три раза сильнее весенней

Вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней, что касается регионов, в особой группе риска те, где первой волны не было, считает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:59

2020-10-06T12:59

2020-10-06T12:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Вторая волна коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> может быть в 2-3 раза сильнее весенней, что касается регионов, в особой группе риска те, где первой волны не было, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615, до 1 237 504. Наибольшее число зарегистрировано в Москве - 4082, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 411, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 347."Рост очень высокий, однозначно можно говорить о второй волне. Уже видно, что она по стране превзойдет первую. И как мы говорили месяц назад, если в Москве у нас сформировалась хотя бы какая-то иммунная прослойка и есть факторы, ограничивающие распространение вируса, то в регионах такой иммунной прослойки нет. И факторов, которые могли бы предотвратить рост заболеваемости, в регионах ничуть не больше, чем весной, ситуация не менее опасная", - рассказал РИА Новости <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Лукашев</a>.Точных прогнозов по максимальным пиковым значениям, по словам эксперта, сделать невозможно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Эрнесто Че Гевара Никакой бы волны не было, если бы не кричали бы на каждом углу СМИ ! А то по тв мы видим то, чего вокруг не видно вообще ! Если хотят сбить сезонную волну гриппа, то совсем не обязательно пугать всех какой-то суперволной коронавируса ! И уж точно не загонять детей на безумное, и на... ненужное удалённое обучение ! 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество