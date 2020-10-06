Вторая волна COVID-19 в Москве может быть в три раза сильнее весенней
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней, что касается регионов, в особой группе риска те, где первой волны не было, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 615, до 1 237 504. Наибольшее число зарегистрировано в Москве - 4082, Санкт-Петербурге - 411, Подмосковье - 347.
"Рост очень высокий, однозначно можно говорить о второй волне. Уже видно, что она по стране превзойдет первую. И как мы говорили месяц назад, если в Москве у нас сформировалась хотя бы какая-то иммунная прослойка и есть факторы, ограничивающие распространение вируса, то в регионах такой иммунной прослойки нет. И факторов, которые могли бы предотвратить рост заболеваемости, в регионах ничуть не больше, чем весной, ситуация не менее опасная", - рассказал РИА Новости Лукашев.
Точных прогнозов по максимальным пиковым значениям, по словам эксперта, сделать невозможно.
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"Но в целом, я думаю, что по Москве вторая волна будет сопоставима с первой, она может быть больше - в 2-3 раза больше, но не в 10 раз. А вот по регионам, во-первых, ситуация очень разная, например, в Питере будет примерно так же, как в Москве. А вот в тех регионах, где не было первой волны, там ситуация может быть очень непростой", - уточнил Лукашев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.